Vědec: Na Ukrajině by mohla vzniknout řada významných geoparků

Na Ukrajině by mohla vzniknout řada geoparků s evropským významem, kvůli válce je to ale spíš úkolem do budoucna. Některá z těchto území jsou nyní okupovaná Ruskem, řekl v příbramském Domě Natura Jurij Zinko z Národní univerzity Ivana Franka ve Lvově. Zinko se spolu s dalšími odborníky z ČR i ze zahraničí v Příbrami účastní konference o geoparcích, geovzdělávání a geoturismu v zemích Východního partnerství včetně Ukrajiny. Setkání doplněné výjezdy do českých národních geoparků je součástí akcí k českému předsednictví v EU.

Geopark označuje území se zajímavými a vzácnými geologickými fenomény, atraktivní turistickou nabídkou a aktivní místní komunitou. Náměstkyně ministryně životního prostředí Eva Volfová připomněla, že v Česku je deset národních geoparků. Nejvýznamnější je Český ráj, který jako jediný patří na prestižní seznam světového dědictví UNESCO. Největším geoparkem je Barrandien, který zasahuje do Středočeského a Plzeňského kraje a Prahy a zahrnuje například i Brdy.

Zinko uvedl, že české geoparky jsou známé po celé Evropě, mají výbornou infrastrukturu a dobře seznamují návštěvníky s geologickým dědictvím. Na Ukrajině je podle něj také řada míst, která mají potenciál stát se geoparky s celoevropským významem. Vzhledem k válce vyvolané Ruskem však bude jejich vyhlašování spíš úkolem do budoucna. Odborníci podle něj počítají se sítí 25 ukrajinských geoparků, třeba v Karpatech nebo Skolivských Beskydech. Deset takových míst ale nyní okupuje Rusko, mimo jiné v Doněcké oblasti.

Geopark Barrandien, který se podílí na pořádání konference, získal certifikaci v roce 2020. Jeho vzniku však podle ředitele geoparku Luboše Gardoně předcházelo dvacetileté úsilí. Pořádá projekty hlavně pro děti či seniory, například besedy nebo geovycházky. Do budoucna chce zavést takzvaný geobus, který bude jezdit po školách a vozit děti na zajímavá geologická místa.

Na území středních Čech je ještě geopark Kraj blanických rytířů a zasahuje sem i Český ráj. Krajský radní pro cestovní ruch Václav Švenda (Spojenci) věří, že Barrandien se časem stane globálním geoparkem stejně jako Český ráj, protože má podle něj také velmi hodnotné území.

Východní partnerství je projekt iniciovaný Evropskou unií v rámci unijní politiky sousedství. Cílem projektu je těsnější spolupráce se šesti státy východní Evropy a Kavkazu včetně Běloruska či Ukrajiny.

