Veterináři i letos omezí přepravu zvířat při teplotách nad 30 stupňů Celsia
Z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vyplývá, že nejvyšší teploty se dnes a v neděli budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni Celsia.
Veterináři obecně v horkých dnech doporučují přepravu směřovat především do brzkých ranních nebo večerních hodin. Povinností dopravců je zajistit splnění požadavků daných legislativou, především teplotu při přepravě, délku přepravy, zajištění napájení, krmení a pravidelný odpočinek zvířat po celou dobu přepravy, uvedl Vorlíček.
Podle veterinářů má horké počasí na pohodu a zdraví zvířat negativní dopad když teploty přesahují 30 stupňů Celsia. Chovatelé by měli zvířatům zajistit dostatečné napájení a v rámci možností je chránit před přímým slunečním žárem. Kontroly veterinárních inspektorů v chovech se při vysokých teplotách ve zvýšené míře zaměřují právě na plnění povinností chovatelů.
Každý chovatel je podle SVS povinný sledovat vývoj počasí a včas reagovat na případné problémy. V chovech hospodářských zvířat je podle veterinářů potřeba v případě extrémních teplot zvířata chladit, například mlžicím systémem. Ve stájích, kde může teplota stoupat vysoko, by měli chovatelé zajistit ventilaci. Pastevně chovaná zvířata, v českých podmínkách jde především o skot, ovce či koně, musí mít na pozemku možnost úkrytu před slunečním žárem. Nutné je také zajištění vhodného zdroje napájení.
reklama