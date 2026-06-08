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Veterináři i letos omezí přepravu zvířat při teplotách nad 30 stupňů Celsia

8.6.2026 10:15 (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Veterináři podobně jako v předchozích letech také během letošních teplých měsíců omezí silniční přepravu zvířat z ČR. Nepovolená bude přeprava zvířat nad osm hodin, pokud v daném čase v místě odjezdu, na trase a nebo v místě dojezdu budou předpokládané venkovní teploty vyšší než 30 stupňů Celsia. Na dotaz ČTK to uvedla Státní veterinární správa (SVS).
 
"Zásilky lze v takovém období odbavit pouze v případech, že je vozidlo vybaveno klimatizací a přeprava probíhá v nočních hodinách a teplota nepřesáhne v žádném úseku cesty hranici 30 stupňů Celsia," uvedl mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vyplývá, že nejvyšší teploty se dnes a v neděli budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni Celsia.

Veterináři obecně v horkých dnech doporučují přepravu směřovat především do brzkých ranních nebo večerních hodin. Povinností dopravců je zajistit splnění požadavků daných legislativou, především teplotu při přepravě, délku přepravy, zajištění napájení, krmení a pravidelný odpočinek zvířat po celou dobu přepravy, uvedl Vorlíček.

Podle veterinářů má horké počasí na pohodu a zdraví zvířat negativní dopad když teploty přesahují 30 stupňů Celsia. Chovatelé by měli zvířatům zajistit dostatečné napájení a v rámci možností je chránit před přímým slunečním žárem. Kontroly veterinárních inspektorů v chovech se při vysokých teplotách ve zvýšené míře zaměřují právě na plnění povinností chovatelů.

Každý chovatel je podle SVS povinný sledovat vývoj počasí a včas reagovat na případné problémy. V chovech hospodářských zvířat je podle veterinářů potřeba v případě extrémních teplot zvířata chladit, například mlžicím systémem. Ve stájích, kde může teplota stoupat vysoko, by měli chovatelé zajistit ventilaci. Pastevně chovaná zvířata, v českých podmínkách jde především o skot, ovce či koně, musí mít na pozemku možnost úkrytu před slunečním žárem. Nutné je také zajištění vhodného zdroje napájení.

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