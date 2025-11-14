https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/veterinari-navrhnou-odebrani-zvirat-ze-zooparku-ve-zvoli-odkud-utekl-lev
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Veterináři navrhnou odebrání zvířat ze zooparku ve Zvoli, odkud utekl lev

14.11.2025 15:14 | ZVOLE (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | pcarrick777 / pixabay.com
Veterináři navrhnou odebrání šelem ze zooparku ve Zvoli u Prahy, kde policisté v srpnu zastřelili lva na útěku. Kontrola tam odhalila několik porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj předá podnět příslušné obci s rozšířenou působností, případem se tak bude dál ve správním řízení zabývat černošický městský úřad. ČTK to dnes řekl zástupce mluvčího veterinární správy Petr Majer.
 
Majitel zooparku Tomáš Machač se k závěru veterinářů odmítl vyjádřit. Na dotaz ČTK pouze odpověděl, že chová už jen dvě pumy.

"V rámci šetření vůči zooparku bylo identifikováno několik porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. Proto bude Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj předávat podnět na příslušnou obec s rozšířenou působností. Podnět bude obsahovat návrh na odebrání zvířat včetně šelem z důvodu neschváleného chovu," uvedl Majer.

"Nebudu se k tomu vůbec vyjadřovat," řekl Machač ČTK. Potvrdil, že v zooparku nadále chová dvě pumy.

Spekuluje se také o možnosti, že by si majitel zooparku mohl domluvit přesun šelem k jinému chovateli. Majer k tomu neměl informace. Pokud by se tak stalo, potřeboval by majitel k přesunu zvířat veterinární osvědčení, podotkl.

Událost se stala 9. srpna. Lev se podle všeho podhrabal a utekl z klece. Následně se pohyboval po pozemku a zranil ošetřovatele. Policisté zvíře zastřelili, podle Generální inspekce bezpečnostních sborů nespáchali trestný čin. Případ kriminalisté prověřují jako možné podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, za který by majiteli hrozily až dva roky vězení. Veterináři 20. srpna do zooparku přijeli na kontrolu. Při ní zjistili porušení legislativy.

Zoopark ve Zvoli funguje tři roky bez řádného povolení. Srpnový útěk lva nebyl prvním incidentem. Například v roce 2018 se policisté zabývali útěkem pumy. Zvíře uprchlo z areálu a po dvou dnech se ho podařilo odchytit. O rok dříve ze zooparku uteklo mládě pumy, lidé jej našli ve Vraném nad Vltavou. Sedmiměsíční zvíře bylo uspáno a odvezl si ho majitel.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Přeprava krávy Foto: Depositphotos Spolek ukázal týrání na jatkách ve Žlunicích, veterináři podají trestní oznámení Brojleři staří jeden a půl měsíce. Foto: Depositphotos Ttřicítka lidí dnes v centru Prahy protestovala proti vykořisťování zvířat Lev v kleci Foto: pcarrick777 pixabay Veterináři odhalili v zooparku ve Zvoli, kde utekl lev, porušení legislativy

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist