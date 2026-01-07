https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/veterinari-potvrdili-dalsi-pripady-brucelozy-u-zajicu-na-kromerizsku
Veterináři potvrdili další případy brucelózy u zajíců na Kroměřížsku

7.1.2026 14:20 | KROMĚŘÍŽ (ČTK)
Foto | DS Williams / Flickr
Další dva případy brucelózy u zajíců na Kroměřížsku potvrdili počátkem letošního roku veterináři. Nakažlivou bakteriální chorobu přenosnou na člověka měla zvířata ulovená v Kostelci u Holešova. ČTK to řekl ředitel krajské veterinární správy Michal Kamarád. V obci i několika okolních vesnicích veterináři vymezili ochranné pásmo, v němž platí mimořádná opatření pro uživatele honiteb. Pravidla se týkají zejména odlovu a zacházení s mrtvými zvířaty. Na výskyt onemocnění upozornil server iROZHLAS.cz.
 
Ohniskem onemocnění je katastr Kostelce u Holešova. "Při honu tam byli zastřeleni dva zajíci, kteří měli nápadně zvětšená varlata, to znamená jeden ze signifikantních příznaků onemocnění brucelózou. Potvrzení onemocnění nám přišlo začátkem ledna. V důsledku toho krajská veterinární správa vydala mimořádná veterinární opatření," řekl Kamarád.

Kilometrové ochranné pásmo okolo místa nálezu nakažených zajíců zahrnuje katastry Kostelce u Holešova, Němčic, Roštění, Količína a Rymic. Brucelózu přitom testy loni v listopadu prokázaly i u uhynulého zajíce v Lechoticích na Kroměřížsku. Také tam stále platí kilometrové ochranné pásmo, které kromě Lechotic zahrnuje i Ludslavice, Miškovice a Zahnašovice na Kroměřížsku a Mysločovice na Zlínsku. "Ochranná pásma jsou vymezována na tři měsíce," uvedl ředitel. Na několika místech Kroměřížska se nákaza objevila též v roce 2019.

Na základě vydaných mimořádných veterinárních opatření se žádný zastřelený zajíc z určených oblastí nesmí prodávat v obchodech. Myslivci si mohou ulovená zvířata nechat pouze pro osobní spotřebu, maso ale musí dostatečně tepelně upravit. Při manipulaci s uhynulým zvířetem je nezbytné používat ochranné rukavice a oděv. Nemoc se totiž může na člověka přenést přes drobná zranění i přes kůži. Podrobnosti jsou zveřejněny na úřední desce Státní veterinární správy ČR.

U zajíců se brucelóza projevuje mimo jiné apatií, špatnou vyživeností, podkožními abscesy a záněty pohlavních orgánů. Lidé, kteří by uhynulého zajíce našli, by na něj neměli sahat a měli by kontaktovat myslivce. Měli by si rovněž hlídat psy. Kromě nich se nákaza může rozšířit například i na kozy, koně nebo prasata.

U lidí onemocnění vypadá podobně jako angína se střídavými vysokými teplotami. Napadá vnitřní orgány včetně uzlin nebo varlat. Nemoc je obtížně léčitelná, základ léčby představuje podávání antibiotik.

Pražská EVVOluce

