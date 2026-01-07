Veterináři potvrdili další případy brucelózy u zajíců na Kroměřížsku
Kilometrové ochranné pásmo okolo místa nálezu nakažených zajíců zahrnuje katastry Kostelce u Holešova, Němčic, Roštění, Količína a Rymic. Brucelózu přitom testy loni v listopadu prokázaly i u uhynulého zajíce v Lechoticích na Kroměřížsku. Také tam stále platí kilometrové ochranné pásmo, které kromě Lechotic zahrnuje i Ludslavice, Miškovice a Zahnašovice na Kroměřížsku a Mysločovice na Zlínsku. "Ochranná pásma jsou vymezována na tři měsíce," uvedl ředitel. Na několika místech Kroměřížska se nákaza objevila též v roce 2019.
Na základě vydaných mimořádných veterinárních opatření se žádný zastřelený zajíc z určených oblastí nesmí prodávat v obchodech. Myslivci si mohou ulovená zvířata nechat pouze pro osobní spotřebu, maso ale musí dostatečně tepelně upravit. Při manipulaci s uhynulým zvířetem je nezbytné používat ochranné rukavice a oděv. Nemoc se totiž může na člověka přenést přes drobná zranění i přes kůži. Podrobnosti jsou zveřejněny na úřední desce Státní veterinární správy ČR.
U zajíců se brucelóza projevuje mimo jiné apatií, špatnou vyživeností, podkožními abscesy a záněty pohlavních orgánů. Lidé, kteří by uhynulého zajíce našli, by na něj neměli sahat a měli by kontaktovat myslivce. Měli by si rovněž hlídat psy. Kromě nich se nákaza může rozšířit například i na kozy, koně nebo prasata.
U lidí onemocnění vypadá podobně jako angína se střídavými vysokými teplotami. Napadá vnitřní orgány včetně uzlin nebo varlat. Nemoc je obtížně léčitelná, základ léčby představuje podávání antibiotik.
