zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Vláda by podle senátorů měla zpřísnit pravidla pro povolování a provoz spaloven

23.1.2026 02:22 | PRAHA (ČTK)
Ilustrační foto
Zdroj | Depositphotos
Senát by měl doporučit vládě, aby připravila přísnější pravidla, která se týkají povolování a provozu staveb s dopadem na životní prostředí. Horní parlamentní komoře to navrhl senátní petiční výbor. Rozhodl o tom tento týden na základě petice proti obnovení spalovny v Rybitví na Pardubicku a doporučení expertů na souvisejícím veřejném slyšení, které se konalo loni v červnu. Senát by se návrhem mohl zabývat patrně na únorové schůzi.
 
Současné právní úpravy podle výboru vykazují systémové deficity, které mimo jiné umožňují střet zájmů při zpracování odborných posudků a měření emisí. "Nedostatečně reflektují princip předběžné opatrnosti u technologií s proměnlivým složením paliva či odpadu a nevytvářejí dostatečné záruky pro ochranu veřejného zdraví v hustě osídlených oblastech," konstatoval výbor.

Kabinet by měl podle něj například navrhnout doplnění zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, aby pro investora stavby připravoval dokumentaci záměru i oponentní posudek stejný člověk nebo firma. Výbor doporučuje také prodloužit lhůty pro připomínkování dokumentace dotčenými orgány a veřejností, zajistit věcné, nikoli pouze formální procesní vypořádání obdržených vyjádření.

Zákon o ochraně ovzduší by měl zajistit, že o výběru autorizovaných osob, které budou měřit emise, nebude rozhodovat znečišťovatel. Neměl by mít rovněž přístup k aparatuře pro kontinuální měření emisí. Výbor chce po vládě také zpřísnit dohled nad autorizovanými osobami, stanovit minimální hygienické odstupy spaloven nebezpečných odpadů od obytné zástavby a zrušit paušální půlkilometrovou vzdálenost, stejně jako automatické výjimky pro starší zdroje znečištění.

V zákoně o odpadech chce výbor zakotvit princip regionální soběstačnosti při nakládání s nebezpečnými odpady, aby se nadbytečně nepřevážel napříč republikou. Kabinet by měl také zvážit zavedení předkupního práva státu nebo obce při převodu strategických zařízení nakládajících s nebezpečnými odpady.

Senát by měl podle výboru doporučit vládě, aby tyto změny zákonů připravila meziresortní pracovní skupina zástupců ministerstev životního prostředí, pro místní rozvoj a zdravotnictví, zástupců samospráv a odborné veřejnosti.

Záměr obnovit provoz spalovny v Rybitví vzbuzuje dlouhodobě kontroverze především kvůli obavám místních obyvatel z negativních dopadů na životní prostředí a zdraví. Současný vlastník, společnost AVE CZ, se snaží získat povolení na modernizaci od roku 2006. Spalovna má zpracovávat až 20.000 tun nebezpečného odpadu ročně. Proti tomu se ale staví okolní obce a řada občanských iniciativ, mimo jiné změnou územního plánu.

