Vláda projedná nové možnosti kombinace dotací pro agrolesnictví
"(Kombinace) umožní větší variabilitu při zakládání agrolesnických systémů a přinese synergický efekt v rozvoji biodiverzity v dotčené lokalitě," uvedl resort v důvodové zprávě.
Nařízení také zmírňuje sankce při nedodržení počtu dřevin na dílu půdního bloku a zpřesňuje, na jakou plochu lze dotaci čerpat. Cílem úprav je podle ministerstva zjednodušení dotace a snížení byrokratické zátěže jak pro žadatele o dotace, tak pro administraci podpor.
Dotace jsou poskytovány na hektar zemědělské půdy a kompenzují náklady na založení agrolesnického systému a zajištění ochrany výsadeb a péči o ně. Státní zemědělský intervenční fond podle výroční zprávy na založení agrolesnického systému v roce 2024 vyplatil 53,6 milionu korun. O dotaci na založení systému přišlo fondu předloni 126 žádostí, zemědělci současně podali 84 žádostí o dotaci na péči o založený agrolesnický systém.
Bývalý ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) už dříve řekl, že agrolesnictví pomáhá také zlepšit mikroklima, zmírnit klimatické změny a podporovat diverzitu. Kombinace různých druhů stromů, keřů a plodin vytváří pestřejší ekosystém, který podporuje širokou škálu živočichů, zejména hmyzu a rostlin. Stromy také pomáhají snižovat riziko vodní a větrné eroze, chrání půdu před odnosem a ztrátou živin, uvedlo už dříve ministerstvo. V roce 2023 se v české krajině díky agrolesnictví vysázelo 60.000 stromů.
