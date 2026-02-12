https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vlada-projedna-nove-moznosti-kombinace-dotaci-pro-agrolesnictvi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Vláda projedná nové možnosti kombinace dotací pro agrolesnictví

12.2.2026 10:46 | KARLOVY VARY (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Zemědělci budou moct nově kombinovat dotaci na agrolesnictví s dalšími agroenvironmentálními dotacemi. Vyplývá to z nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví, které v pondělí projedná vláda. Nařízení překládá ministerstvo zemědělství.
 
Agrolesnictví kombinuje pěstování dřevin s pěstováním zemědělských plodin nebo s chovem hospodářských zvířat na jednom pozemku. Dosud byla kombinace dotace na agrolesnictví s jinými programy omezenější. Podle ministerstva ale farmáři již získali větší zkušenosti s agrolesnickými výsadbami a péčí o ně, což umožňuje kombinovat agrolesnictví s jinými způsoby hospodaření, například s biopásy.

"(Kombinace) umožní větší variabilitu při zakládání agrolesnických systémů a přinese synergický efekt v rozvoji biodiverzity v dotčené lokalitě," uvedl resort v důvodové zprávě.

Nařízení také zmírňuje sankce při nedodržení počtu dřevin na dílu půdního bloku a zpřesňuje, na jakou plochu lze dotaci čerpat. Cílem úprav je podle ministerstva zjednodušení dotace a snížení byrokratické zátěže jak pro žadatele o dotace, tak pro administraci podpor.

Dotace jsou poskytovány na hektar zemědělské půdy a kompenzují náklady na založení agrolesnického systému a zajištění ochrany výsadeb a péči o ně. Státní zemědělský intervenční fond podle výroční zprávy na založení agrolesnického systému v roce 2024 vyplatil 53,6 milionu korun. O dotaci na založení systému přišlo fondu předloni 126 žádostí, zemědělci současně podali 84 žádostí o dotaci na péči o založený agrolesnický systém.

Bývalý ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) už dříve řekl, že agrolesnictví pomáhá také zlepšit mikroklima, zmírnit klimatické změny a podporovat diverzitu. Kombinace různých druhů stromů, keřů a plodin vytváří pestřejší ekosystém, který podporuje širokou škálu živočichů, zejména hmyzu a rostlin. Stromy také pomáhají snižovat riziko vodní a větrné eroze, chrání půdu před odnosem a ztrátou živin, uvedlo už dříve ministerstvo. V roce 2023 se v české krajině díky agrolesnictví vysázelo 60.000 stromů.

