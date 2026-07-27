Vláda zmenšila plochu pro akcelerační zóny na výstavbu větrných elektráren
"Věnovali jsme se tomu první den od nástupu do vlády," uvedl Havlíček s tím, že vyřídili tisíce připomínek od krajů a obcí.
Ministr zdůraznil, že kabinet zvolil "minimalistickou variantu". Uvedl, že akcelerační zóny automaticky neznamenají výstavbu větrných či fotovoltaických elektráren, ale pouze umožňují rychlejší povolovací proces. Každý projekt podle něj bude i nadále muset projít standardním povolovacím řízením.
"Obce zůstávají účastníky stavebního řízení a stavět se bude pouze tam, kde pro to bude shoda a místní podpora," řekl Havlíček. Vláda podle něj zároveň musela zachovat alespoň omezený rozsah akceleračních zón, protože za nesplnění závazku vůči EU by Česku hrozily miliardové sankce prostřednictvím Národního plánu obnovy.
Ministr ocenil, že se kabinetu podařilo nalézt řešení, které podle něj výrazně omezuje možnou výstavbu větrných elektráren oproti původnímu plánu, současně ale zachovává splnění evropského závazku. O zmenšení původního plánu pro akcelerační zóny podle Havlíčka kabinet jednal s Evropskou komisí.
Ekologové z Hnutí Duha rozhodnutí vlády dlouhodobě kritizují. "Vyškrtnutí části akceleračních oblastí, zmenšení rozlohy u řady dalších a nastavení nesmyslných omezení - jako jsou výškové limity pro větrné elektrárny - způsobilo, že akcelerační oblasti v praxi nedosáhnou cíle, který si Česko stanovilo," uvedl v tiskové zprávě energetický expert hnutí Jan Rovenský. Dodal, že tato místa s nejmenším střetem s jinými veřejnými zájmy budou hůře využitelná než jiné lokality.
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