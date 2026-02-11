https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vodohospodari-v-rece-v-oslavanech-odstrani-pevne-prekazky-kde-se-zasekavaji-kry
Vodohospodáři v řece v Oslavanech odstraní pevné překážky, kde se zasekávají kry

11.2.2026 17:47 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Státní podnik Povodí Moravy v řece Oslavě v Oslavanech na Brněnsku odstraní pevné překážky, kvůli kterým se tam v zimě zasekávají ledové kry. Vodohospodáři museli kry v minulosti opakovaně rozbíjet těžkou technikou. Povodí o tom informovalo na svém webu. Výši investice neuvedlo.
 
V řece podle vodohospodářů vadí pevný stupeň bezprostředně nad silničním mostem, který byl v 70. až 80. letech přestavěný na pevnou konstrukci bez možnosti manipulace. To způsobuje zachytávání plavenin a zanášení jezové zdrže. Nevyhovující je ale i tvar stupně, který má rovnou a hladkou přelivnou hranu, a přispívá tak k tvorbě ledové celiny, následně to ohrožuje okolní zástavbu. Potvrdilo se to i uplynulou sobotu, kdy byl nutný zásah těžkou technikou kvůli krám, které začaly ohrožovat přilehlé nemovitosti. Podle vodohospodářů v řece vadí i práh, který původně sloužil k monitorování průtoků.

Oba objekty tak chtějí vodohospodáři odstranit. Podle nich by to mělo zlepšit i prostupnost toku pro ryby a další vodní organismy. Součástí návrhu je i odtěžení nezbytného množství sedimentu ze zdrže. Počítá se i s vybudováním náplavek – pobytových ploch pro veřejnost.

"Odstraněním dlouhodobě nefunkčních překážek na řece vrátíme Oslavu do přírodě bližšího stavu. Zlepšíme podmínky pro migraci ryb, zvýšíme bezpečnost obyvatel v zimním období a umožníme lidem snadnější kontakt s řekou. Zároveň však respektujeme historickou zástavbu i ustálené vodní poměry v lokalitě," uvedl ředitel závodu Dyje Povodí Moravy Petr Havlík.

