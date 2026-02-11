Vodohospodáři v řece v Oslavanech odstraní pevné překážky, kde se zasekávají kry
Oba objekty tak chtějí vodohospodáři odstranit. Podle nich by to mělo zlepšit i prostupnost toku pro ryby a další vodní organismy. Součástí návrhu je i odtěžení nezbytného množství sedimentu ze zdrže. Počítá se i s vybudováním náplavek – pobytových ploch pro veřejnost.
"Odstraněním dlouhodobě nefunkčních překážek na řece vrátíme Oslavu do přírodě bližšího stavu. Zlepšíme podmínky pro migraci ryb, zvýšíme bezpečnost obyvatel v zimním období a umožníme lidem snadnější kontakt s řekou. Zároveň však respektujeme historickou zástavbu i ustálené vodní poměry v lokalitě," uvedl ředitel závodu Dyje Povodí Moravy Petr Havlík.
