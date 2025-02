Výborný bude v Bruselu prosazovat snižování byrokracie a důraz na potravinářství

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Český ministr zemědělství Marek Výborný chce na dnešním jednání v Bruselu prosazovat větší snižování byrokratické zátěže na zemědělce. Zároveň podporuje vyžadování stejných podmínek po pěstitelích v Evropě a v zemích mimo EU. Vizi Evropské unie pro zemědělství a potravinářství, kterou Evropská komise zveřejnila minulý týden, označil český ministr za pozitivní krok směrem ke konkurenceschopnému zemědělství, stále je ale potřeba dosáhnout většího snižování administrativy. Větší důraz by měl být rovněž kladen na potravinářství, doplnil Výborný."Dokument do značné míry zůstává na půl cesty, na straně jedné hovoří o snižování byrokracie, administrativy, na druhé straně se tam znovu uvádí velké množství certifikátů, kterými by se měli zemědělci a potravináři vykazovat a to jde trochu proti tomu, co je řečeno v úvodu," řekl novinářům Výborný.

Ministr má dnes v plánu i setkání s eurokomisařem pro zemědělství Christophem Hansenem i jeho kolegou, eurokomisařem Olivérem Várhelyim, který má na starosti dobré životní podmínky zvířat. "Budeme hovořit o připravovaném nařízení o transportu zvířat, nyní probíhají technické konzultace," uvedl Výborný. Předpis bude mít vliv i na export hospodářských zvířat z České republiky.

Výborný má v plánu rovněž jednání se svým rakouským kolegou Norbertem Totschnigem. "Budeme řešit otázku aktuální situace na trhu s cukrem, situace není jednoduchá ani pro naše pěstitele, ani pro zpracovatele cukrové řepy v České republice," řekl český ministr. "Cukru je nyní v Evropě velký přebytek a má to negativní vliv na ceny cukru i kontrakty a výkupní ceny cukrové řepy," dodal. V této souvislosti rovněž zdůraznil důležitost principu reciprocity. "To znamená, abychom stejná pravidla, stejné podmínky, které žádáme po našich pěstitelích a zemědělcích, vyžadovali i po zemědělcích mimo EU, pokud budeme dovážet a je jedno, jestli se jedná o Brazílii nebo Ukrajinu," řekl Výborný.

