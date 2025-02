Výborný: Vlastníci lesů mohou letos získat od státu 1,2 miliardy korun

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vlastníci lesů mohou letos získat od státu 1,2 miliardy korun, o 200 milionů korun více než loni. Peníze lze využít na nákup lesnické techniky, technologií do lesních školek, na investice do zpracování dříví nebo na budování lesních cest, naučných stezek či odpočinkových stanovišť pro turisty. Ministerstvo zemědělství vypisuje čtyři programy, nestátní vlastníci mohou podávat žádosti od 29. dubna do 20. května, řekl dnes novinářům ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).Podpora zahrnuje mimo jiné technologické investice v lesním hospodářství, což se podle Výborného týká nejen lesů, ale třeba i lesních školek. Za dotaci si vlastník lesa může pořídit traktory pro práci v lese, vyvážecí vleky, štěpkovače a stroje pro výrobu palivového dříví. Lesní školkaři mohou žádat o dotaci na nákup zemědělských traktorů, fóliovníků a klimatizovaných skladů pro sadební materiál.

Další programy se týkají investic do lesnické infrastruktury, především do lesních cest, a do vodohospodářských opatření v lesích. Tím se míní různá protierozní a protipovodňová opatření, přičemž protipovodňová opatření mají být letos bodově zvýhodněna. "Je to samozřejmě reakce na to, co jsme zažili v loňském roce hlavně v Jeseníkách," podotkl Výborný.

Poslední oblastí jsou takzvané neproduktivní investice v lesích. Jde o projekty lesních stezek, odpočinkových stanovišť, informačních tabulí nebo lesní pedagogiky. "Snažíme se lesy co nejvíce zpřístupnit, učinit je atraktivními pro veřejnost, pro rodiny s dětmi," dodal Výborný.

Loni bylo v programech kolem miliardy korun, letos se přidalo o 200 milionů korun více na lesní cesty poškozené loňskými povodněmi.

reklama