Vyhlášení CHKO Soutok je podle ochránců příležitostí k ukončení komářích kalamit

Vyhlášení lokality Soutok v jihovýchodním cípu České republiky chráněnou krajinnou oblastí (CHKO) by podle ochránců přírody bylo příležitostí k ukončení komářích kalamit. Dosud se podle ochránců v jejich řešení postupovalo nekoordinovaně, informovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. CHKO vyhlašuje vláda, ministerstvo životního prostředí nyní k možnému vyhlášení Soutoku sbírá připomínky. Vznikem CHKO Soutok se završí desetiletí trvající snahy o komplexnější ochranu lužních lesů, které jsou v českém měřítku unikátní.

Při předjednávání CHKO Soutok v první polovině tohoto roku agentura identifikovala několik problémů, kterým je třeba se věnovat, patří mezi ně právě i komáří kalamity. Nyní zásahy proti komárům uskutečňují města a obce v regionu za spolupráce s krajskou hygienickou stanicí, na svých pozemcích zasahuje Lesní závod Židlochovice i agentura ochrany přírody. Doposud však podle ochránců šlo o nekoordinovaný postup, který není pro prevenci kalamit dostačující.

Změnit by se to mohlo vyhlášením CHKO. Agentura uvedla, že má zkušenosti se systematických řešením komářích kalamit v jiných CHKO, například v Litovelském Pomoraví. Výsledkem na Soutoku by pak mohlo být vytvoření monitorovací sítě a podpora včasného opatření proti komárům za využití moderních technologií.

Nápor komárů v lokalitě lidé pociťovali i letos, vhodné podmínky pro masivní rozvoj komárů způsobily jarní deště a zaplavení částí lužních lesů. "Ačkoli se vyhlášení CHKO Soutok teprve připravuje, začali jsme se kromě komářích kalamit věnovat i řadě dalších témat, která vyžadují koordinovaný přístup. Připravují se například zásahy proti ambrozii peřenolisté. Tato invazní rostlina se na Soutoku a v okolí explozivně šíří a její pyl je pro lidi významným alergenem. Ve spolupráci s hospodáři chystáme systémové změny v péči o nivní louky, aby se zlepšilo jejich druhové složení, zvýšila jejich atraktivita pro opylovače a při senosečích umíralo méně zvířat. I v těchto oblastech bude vyhlášení CHKO přínosem," uvedl Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Soutok Moravy a Dyje je domovem mnoha druhů rostlin, živočichů a hub. V roce 2018 tam byl dokonce popsán zcela nový druh brouka – kožojed moravský. Žije tam v tuzemsku nejbohatší populace motýlů nesytek, vzácná můra svlačcová či 80 procent našich původních druhů ryb. Vyskytuje se tam také 250 druhů ptáků, 140 druhů z nich tam hnízdí, jako například vzácný orel královský. Území je od roku 2003 součástí sítě mezinárodně významných mokřadů podle Ramsarské úmluvy, náleží do evropské soustavy Natura 2000 a na seznam světového dědictví UNESCO. Síť slepých říčních ramen, meandrů, mokřadů, tůní a vlhkých luk se soliterními prastarými duby a lesy s mimořádně rozmanitou přírodou se má stát 27. chráněnou krajinnou oblastí ČR.

