https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vyskyt-meteorologickeho-jevu-el-nino-oficialne-potvrdili-americti-vedci
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Výskyt meteorologického jevu El Niňo oficiálně potvrdili američtí vědci

11.6.2026 19:30 (ČTK)
Vlny Tichého oceánu
Vlny Tichého oceánu
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Wonderlane / Flickr.com
Američtí vědci dnes oficiálně potvrdili výskyt meteorologického jevu El Niňo, který přispívá k nárůstu teplot po celém světě a je spojen se suchem i povodněmi. Americký Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) uvedl, že podmínky pro El Niňo se vyvinuly v posledním měsíci, o čemž svědčí nadprůměrné teploty mořské hladiny ve středním a východním Pacifiku v oblasti rovníku.
 
>El Niňo je způsobován periodickým oteplováním teploty mořské hladiny ve středním a východním Tichém oceánu. V tropech tento jev vyvolává sucha a mimo jiné snižuje kapacitu lesů vstřebávat skleníkový plyn oxid uhličitý (CO2). V jiných částech světa zase vede k vydatným srážkám.

Šance na to, že jev dosáhne obzvláště velké síly mezi listopadem a lednem příštího roku, činí 63 procent, odhaduje NOAA. Takový vývoj by nynější El Niňo zařadil mezi nejintenzivnější epizody od začátku měření v roce 1950.

"Musíme se obávat dopadů. Současný El Niňo se přidává k už tak značnému globálnímu oteplování. To znamená, že výsledné teploty v zasažených regionech by mohly být nevídané," řekl stanici BBC profesor Adam Scaife z britské meteorologické služby Met Office.

Oznámení amerických vědců však není překvapením, meteorologové tuto fázi oteplování očekávali již od té doby, co na konci loňského roku odezněl protichůdný jev La Niňa, který provází pokles teplot.

Jeden z nejsilnějších jevů El Niňo se vyskytl v letech 2015 a 2016, což vyvolalo rozsáhlé sucho v Asii a snížilo produkci obilí a olejnin. Meteorologové již letos dříve varovali, že pokud letos vznikne, zasáhne to úrodu plodin a dodávky potravin v době, kdy se zemědělci potýkají s nedostatkem hnojiv a vysokými cenami paliv v důsledku války v Íránu.

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