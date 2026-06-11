Výskyt meteorologického jevu El Niňo oficiálně potvrdili američtí vědci
Šance na to, že jev dosáhne obzvláště velké síly mezi listopadem a lednem příštího roku, činí 63 procent, odhaduje NOAA. Takový vývoj by nynější El Niňo zařadil mezi nejintenzivnější epizody od začátku měření v roce 1950.
"Musíme se obávat dopadů. Současný El Niňo se přidává k už tak značnému globálnímu oteplování. To znamená, že výsledné teploty v zasažených regionech by mohly být nevídané," řekl stanici BBC profesor Adam Scaife z britské meteorologické služby Met Office.
Oznámení amerických vědců však není překvapením, meteorologové tuto fázi oteplování očekávali již od té doby, co na konci loňského roku odezněl protichůdný jev La Niňa, který provází pokles teplot.
Jeden z nejsilnějších jevů El Niňo se vyskytl v letech 2015 a 2016, což vyvolalo rozsáhlé sucho v Asii a snížilo produkci obilí a olejnin. Meteorologové již letos dříve varovali, že pokud letos vznikne, zasáhne to úrodu plodin a dodávky potravin v době, kdy se zemědělci potýkají s nedostatkem hnojiv a vysokými cenami paliv v důsledku války v Íránu.
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