Vytápění je čím dál efektivnější i komfortnější, ukazuje Infotherma v Ostravě
Lidé podle něj dnes chtějí věci, které ještě nedávno byly nemyslitelné - například dálkové ovládání kotlů na dřevo či pelety. "Vyhrávají stále efektivnější, ekonomičtější a ekologičtější řešení s vysokým komfortem pro uživatele. Pokud energii nějakým způsobem přeměňují na teplo, tak je chtějí co nejdéle využít, akumulovat," řekl Kalenda.
Mišák, který je na VŠB-TUO ředitelem Centra energetických a environmentálních technologií, řekl, že lidé se snaží zajistit si soběstačnost. Nechtějí být závislí na cenách distributorů, chtějí využívat v maximální míře obnovitelné zdroje a využívat je efektivně.
Jako příklad inovativních výrobků uvedl řešení sdružení iKomunita. Jde o spojení kogenerační jednotky vyrábějící z biomasy elektrickou a tepelnou energii se systémem, který to koordinuje pro energetické komunity. "Co je klíčové, je nejenom řešení jednotlivých domkařů, ale sdílení jednotlivých zdrojů napříč komunitou," řekl Mišák.
Ředitel Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Petr Valdman řekl, že fond ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí a ministerstvem průmyslu a obchodu dělá takzvaný redesign energetického poradenství. Snaží se ho zkvalitnit a udělat dostupnější.
"Součástí toho redesignu poradenství je i takzvaný renovační pas, což je jednoduchý webový nástroj, který dokáže na základě zadání vstupních parametrů identifikovat příležitost, kterou každá nemovitost má v oblasti energetických úspor anebo využití obnovitelných zdrojů energie," řekl Valdman.
SFŽP bude chtít nabídnout zájemcům, aby si renovační pas nechali zpracovat jeho poradci. Získají tak jakousi kuchařku pro to, co se svým domem mohou dělat do budoucna. "Zjednodušeně řečeno všichni, kdo v budoucnu, až se opět spustí program Nová zelená úsporám nebo nějaká jeho obdoba, modifikace, tak když ho budou chtít využít, tak aby mohli pomocí renovačního pasu už teď mít identifikaci toho, co jim přinese největší energetickou úsporu," řekl Valdman.
