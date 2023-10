Výzkum: Lidé si pořizují soláry kvůli soběstačnosti, úspoře i ekologii

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Pujanak / Pujanak / Wikimedia Commons Podle výsledků měli domácnosti, které si už fotovoltaiku pořídily, čtyři základní motivace - ekonomickou, ekologickou, technickou a společenskou.

Nejčastější motivací pro pořízení fotovoltaiky jsou pro zájemce finanční důvody, doplněné snahou o energetickou soběstačnost, většinou však v kombinaci s dalšími cíli. Pro část lidí je například důležitá také ekologická motivace. Návratnost investice do solárních elektráren očekávají většinou nejpozději do 15 let. Vyplývá to z výzkumu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Počet instalací v posledním roce rychle stoupl.

Výzkum, který se uskutečnil mezi zhruba 2500 majiteli fotovoltaických elektráren, mapoval především motivaci investorů. Podle výsledků měli domácnosti, které si už fotovoltaiku pořídily, čtyři základní motivace - ekonomickou, ekologickou, technickou a společenskou.

"Investoři zvažují nejen finanční stránku investice, ale i další aspekty. Zajímavé je, že se ale investoři liší v tom, jakou váhu které stránce přikládají. Naše analýza ukázala, že existuje šest skupin, které mají tyto faktory různě nakombinované,“ uvedl jeden autorů výzkumu Matouš Pilnáček ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Podle dalších autorek výzkumu Michaely Makešové a Michaely Valentové by výsledná data měla dopomoci také k volbě efektivnějších opatření na podporu obnovitelných zdrojů energie v českých domácnostech.

Největší skupinou investorů s třetinovým zastoupením jsou podle výzkumu tzv. nevyhranění, kteří nemají tak silné nebo převládající názory a motivace jako ostatní. Zpravidla jde o starší lidí se středoškolským vzděláním.

Zhruba 22 procent majitelů fotovoltaiky zařadili výzkumníci do skupiny tzv. pragmatických ekologů. Ti se sice snaží o zmírnění negativních dopadů na životní prostředí, není to však pro ně samo o sobě dostatečná motivace k pořízení fotovoltaické elektrárny. Rozhodující je to pro ně v kombinaci s ekonomickou výhodností, což platilo i v opačném pořadí.

Co největší technickou a ekonomickou soběstačnost hledalo při pořízení fotovoltaiky podle výzkumu asi 17 procent jejích majitelů. Cílem těchto lidí bylo mít vlastní zdroj energie, dále být nezávislí na systému a velkých energetických firmách.

Čistě finanční důvody vedly k instalaci solárů 16 procent respondentů. Podle autorů výzkumu tato skupina lidí, převážně z větších měst, většinou nevěří ve smysl směřování k obnovitelným zdrojům energie a akcentují jen ekonomické výhody fotovoltaiky. Naopak čistě ekologická motivace byla ve výzkumu rozhodující pro šest procent lidí.

Nejmenší skupinou s pětiprocentním zastoupením jsou podle výzkumu tzv. technici, které k pořízení fotovoltaiky přivedl hlavně zájem o inovace a technologie.

Pro všechny skupiny je podle výsledků výzkumu společné ukládání energie kombinací panelů s bateriemi, případně se zásobníkem teplé vody. Dvě třetiny respondentů buď vlastnila, nebo si plánuje pořídit elektromobil. Hlavním zdrojem informací byl pro respondenty internet a pro některé investory i expertní poradenství a konzultační skupiny.

Česko v posledních měsících prožívá fotovoltaický boom. V prvním pololetí letošního roku energetici zprovoznili 45 197 fotovoltaických elektráren. Počet instalovaných zařízení je téměř o čtvrtinu vyšší než za celý loňský rok. Trend posilují zejména malé elektrárny pro rodinné domy, postupně přibývá i velkých zařízení.

