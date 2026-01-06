Vzácné velryby černé mají tuto sezonu více mláďat, stále ale mohou vyhynout
Velryby černé každou zimu rodí mláďata u jihovýchodního pobřeží Spojených států, než se vydají na sever za potravou. Vědci letos v zimě zaznamenali 15 mláďat, uvedl v pondělí americký Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA).
Tento počet je vyšší než během dvou ze tří posledních zimních sezon, ale velryby černé by potřebovaly mít "asi 50 nebo víc mláďat ročně po mnoho let", aby se zastavil pokles a jejich populace měla šanci se zotavit, uvedla NOAA v prohlášení. Kromě přirozených příčin velryby často hynou po srážkách s velkými loděmi nebo poté, co se zapletou do rybářských sítí.
Během loňské zimy se velrybám černým narodilo jen 11 mláďat. Od roku 2010 zaznamenali vědci pouze dvakrát, že měly velryby černé více než 20 mláďat za sezonu a v katastrofálním roce 2018 nepřivedly na svět ani jedno mládě. Letošní počet se může ještě o něco zvýšit, ale rozhodně ne na 50 mláďat, protože v populaci těchto kytovců není dostatek samic v reprodukčním věku.
V době komerčního lovu velryb byly velryby černé loveny až na pokraj vyhynutí a už desítky let je chrání americké federální zákony. Tito kytovci dorůstají délky kolem 14,5 metru a jejich hmotnost se většinou pohybuje mezi 40-45 tunami; obzvláště velcí jedinci mohou vážit až 70 tun. Mláďata jsou při narození dlouhá asi čtyři až čtyři a půl metru.
reklama