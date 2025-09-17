https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/z-jirikova-odjede-posledni-kamion-se-sklolaminatovym-odpadem-zustanou-baterie
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Z Jiříkova odjede poslední kamion se sklolaminátovým odpadem, zůstanou baterie

17.9.2025 18:51 | BRUNTÁL (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Ve čtvrtek z Jiříkova na Bruntálsku odjede poslední kamion se sklolaminátovým nelegálním německým odpadem. Na místě zůstane 55 vaků s drcenými autobateriemi a další elektronikou. Nákladní auta je odvezou příští týden. Jde o nebezpečný odpad, pro který platí jiná pravidla, sdělila starostka Jiříkova Barbora Šišková (Jiná volba). Ve čtvrtek na místo podle ní dorazí i pracovníci České inspekce životního prostředí, kteří z půdy odeberou vzorky, aby zjistili, zda není kontaminovaná.
 
"Odvoz jde dobře. Dnes odjely dva kamiony. Zítra pojede jeden. Ten odveze poslední zbytky sklolaminátového odpadu. Tím bude velká část plochy vyčištěna," řekla. Dodala, že na místě zůstane 55 vaků s odpadem, který pochází například z autobaterií. "Vaky už jsou naplněné, připravené na paletách. Odvážet se budou příští týden. Je to nebezpečný odpad, pro který platí trochu jiná pravidla," uvedla.

Inspekce podle starostky ve čtvrtek odebere vzorky půdy ke kontrole. Vzorky už na jaře odebrali i zástupci ekologické organizace Arnika. Podle jejich rozboru se ze skládky uvolnily toxické látky. V půdě zůstanou roky, nebo napořád. Nejsou ale lidem ani přírodě nebezpečné.

Odpad je směsí sklolaminátu, gumy a kovů a dalších materiálů, jako jsou zbytky skleněných vláken z vrtulí větrných elektráren a částí letadel. Do Česka jej na konci loňského roku nechala převézt německá společnost Roth International. Ta skončila v insolvenci, odvoz proto financují německé úřady.

V případu nelegálního vývozu odpadu z Německa do Česka skončili v minulých týdnech ve vazbě dva lidé - 52letý jednatel firmy Roth International a 56letý český řidič kamionu a organizátor přepravy. Jednatel čelí obvinění, že od roku 2022 nechal vyvézt do zahraničí bez patřičných povolení běžný i nebezpečný odpad, a to v 21 případech.

Odpad měla původně odvézt na vlastní náklady firma Roth International, která jej podle vyšetřovatelů do Česka nelegálně vyvezla, ta se ale ocitla v insolvenci. Horní Falc následně oznámila, že odpad odveze a zlikviduje na vlastní náklady. Společnost Roth International sídlí ve Weidenu nedaleko českých hranic, provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren. V Česku se našly stovky tun nelegálně uloženého odpadu od této bavorské firmy, pozornost vyvolal především případ z Jiříkova na Bruntálsku.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Skládka stavební suti Foto: Depositphotos Z nelegálního německého odpadu v Jiříkově se podle Arniky uvolnily toxické látky šrot Foto: Chris Bradshaw Shutterstock Odvoz nelegálního německého odpadu z Jiříkova začal, skončit má příští týden Bagr nakládá papírový odpad v hale Foto: svyatoslavlipik Depositphotos Zlín chystá nový systém nakládání s odpady s třídicí linku a bioplynovou stanicí

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Miroslav Petr: Nové nároky na čištění odpadních vod jsou přede dveřmi

Diskuse: 91

Vědci našli věčné chemikálie v rybách napříč Evropou. Některé hodnoty překročily budoucí doporučené limity více než desetitisíckrát

Diskuse: 17

Jan Palaščák: Čínské technologie ohrožují energetiku

Diskuse: 33

Srna zebru nezná

MŽP: Memorandum zajistí ochranu Křivoklátska i bez vyhlášení národního parku

Diskuse: 21

Motýli mizí z české krajiny. Za 60 let jsme přišli o téměř 20 druhů, desítky dalších balancují na hraně

Diskuse: 8

Jiří Michalisko: Otevřený dopis ministru průmyslu a obchodu od autora petice za odstranění odvalu Halda Heřmanice - Ostrava

Diskuse: 4
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist