Z výnosů emisních povolenek míří do Česka 516,8 milionu eur, uvedla Evropská komise
"Tyto investice pomohou modernizovat energetické systémy prostřednictvím zvyšování energetické účinnosti v energetice, průmyslu a dopravě a zároveň podpoří snižování emisí skleníkových plynů," stojí v prohlášení komise. Modernizační fond pomáhá členským státům s nižšími příjmy modernizovat jejich energetické systémy, plnit klimatické a energetické cíle a realizovat jejich národní energetické a klimatické plány.
Padesát jedna schválených projektů se zaměřuje na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, využívání a rozvoj obnovitelných zdrojů energie, modernizaci energetických sítí a zvyšování energetické účinnosti. Mezi projekty patří například: dekarbonizace výroby tepla v systémech centrálního zásobování teplem v Česku, nahrazení dieselových vozidel bezemisními elektrickými trolejbusy pro veřejnou dopravu v Estonsku či digitalizace a rozvoj elektrických sítí v Maďarsku.
Modernizační fond, financovaný z výnosů z dražeb emisních povolenek v rámci systému EU ETS, je solidárním nástrojem určeným na podporu přechodu k čisté energii ve 13 členských státech EU s nižšími příjmy (jejichž hrubý domácí produkt na obyvatele dosahoval v letech 2016 až 2018 méně než 75 procent průměru EU). Mezi příjemce patří Bulharsko, Česko, Estonsko, Řecko, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko.
Evropská unie provozuje systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS), v němž elektrárny, teplárny a energeticky náročný průmysl musí nakupovat povolenky na vypouštění CO2. Čím vyšší je cena povolenky, tím vyšší jsou náklady na emise.
Český premiér Andrej Babiš systém dlouhodobě kritizuje. Zmiňuje zejména, že vysoké ceny povolenek zdražují elektřinu a teplo a zvyšují náklady českého průmyslu, zejména energeticky náročných odvětví (ocelářství, chemický průmysl, sklářství).
Právě z výnosů z těchto povolenek je ale financován Modernizační fond. Část peněz, které firmy a energetické společnosti zaplatí za povolenky, se tak vrací do chudších členských států EU, mezi něž patří i Česko, ve formě dotací na modernizaci energetiky, obnovitelné zdroje, úspory energie, modernizaci teplárenství či elektrifikaci dopravy a průmyslu.
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