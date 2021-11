Za tři měsíce odlovili v Srnčím dolu v Jablonci tolik divočáků jako jindy za rok

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Budimir Jevtic / Shutterstock.com Africký mor prasat je vysoce nakažlivé virové onemocnění prasat domácích i divokých. Nákazu mohou šířit i jiná zvířata, ale také člověk, a to buď na šatech nebo prostřednictvím špatně ošetřených potravin z kančího masa.

Na začátku listopadu skončil tříměsíční zákaz vstupu do přírodního parku Srnčí důl v Jablonci nad Nisou. Důvodem omezení byla snaha zredukovat přemnoženou černou zvěř. To se povedlo. Za tři měsíce tam myslivci dokázali odlovit 42 zvířat, tolik jich běžně uloví za celý rok, řekla ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová. I když zákaz skončil, veterináři v obavě z afrického moru prasat doporučují, aby lidé vycházky do lesů omezili.

Zákaz vstupu v nočních hodinách platil od srpna do konce října pro celou honitbu Rádlo, jejíž součástí je i jablonecký Srnčí důl. Omezení vstupu mělo zajistit nejen bezpečnost lidí v době odlovu, ale také klid pro zvěř, který měl usnadnit její lov a minimalizovat migraci zvířat mezi honitbami. Myslivecký hospodář honitby Radek Novotný je s výsledkem spokojen. "Snížení počtu divokých prasat se podařilo dobře zvládnout, během října už bylo znát, že lidí v lese ubylo a zvěř byla klidnější. Za tři měsíce jsme slovili tolik kusů, kolik jindy za celý rok," doplnil.

Kolik zvířat se teď v lokalitě vyskytuje, nedokázal Novotný odhadnout, jejich počty se mění v závislosti na ročním období. "Když je v kraji sklizená kukuřice, začnou se prasata stahovat za potravou sem," řekl. Proto doporučuje, aby lidé neodhazovali zbytky potravin kolem popelnic a kontejnerů, nechodili prasata krmit, nesypali například jablka na okraj lesa. "Tím je lákají do obydlených částí. Je to nebezpečné zvláště nyní, kdy v příhraničních oblastech Německa a Polska řádí africký mor," dodal myslivecký hospodář.

Africký mor prasat je vysoce nakažlivé virové onemocnění prasat domácích i divokých. Nakažená zvířata se neléčí, musejí se usmrtit, vakcína neexistuje. Pro lidi není podle dosavadních poznatků virus nebezpečný. Česko je od dubna 2019 oficiálně považováno za zemi bez afrického moru prasat, naposled se nemoc objevila před čtyřmi lety na Zlínsku. V posledních týdnech se ale v sousedním Polsku a Německu blíží k české hranici. "Zatím nemáme o šíření nákazy na území Česka žádné informace," řekl vedoucí krizového řízení magistrátu Vratislav Pavlín.

Nákazu mohou šířit i jiná zvířata, ale také člověk, a to buď na šatech nebo prostřednictvím špatně ošetřených potravin z kančího masa. "Proto se doporučuje, aby lidé nyní omezili vycházky do lesa. A pokud už tam půjdou, tak aby všechno, co měli na sobě, okamžitě vyprali a umyli," doplnila Petra Němečková, která má na magistrátu na starosti správu lesů, myslivost a rybářství. Pokud by lidé při procházce narazili na mrtvé divoké prase, rozhodně by s ním neměli manipulovat. Nález je podle Němečkové třeba nahlásit krajské veterinární správě na telefonní číslo 720 995 207.

