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Zabavené lvici Else skončila v Liberci karanténa, návštěvníci zoo ji mohou vidět

19.7.2026 14:13 | LIBEREC (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Volné dílo (public domain)
Zdroj | pxhere
Venkovní výběh může v liberecké zoo začít využívat lvice Elsa, kterou stát na začátku června zabavil z nelegálního chovu zápasníka Karlose Vémoly. Zoologové jí mohli výběh s jezírkem zpřístupnit, protože se u ní při povinné měsíční karanténě neprojevily příznaky žádného infekčního onemocnění. ČTK o tom informovala mluvčí zahrady Barbara Tesařová.
 
Stát lvici Vémolovi zabavil, protože nebyl schopen doložit zákonný původ zvířete chráněného mezinárodní úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy CITES. Lvice má navíc podle ministerstva kompletně odstraněné drápy na předních tlapách, a je tak výrazně handicapovaná pro další socializaci s jinými jedinci svého druhu. V Liberci zůstane jen do té doby, kdy pro ni ministerstvo životního prostředí zajistí trvalé umístění v nějakém specializovaném zařízení.

Během karantény v liberecké zahradě se u lvice žádné zdravotní problémy neprojevily, může tak z pavilonu šelem vyjít i do venkovního výběhu. "Dveře do vnitřní ubikace však zůstávají neustále otevřené a je pouze na zvířeti, zda se rozhodne pobývat venku nebo uvnitř," uvedla Tesařová. Návštěvníci zahrady ale mohou lvici spatřit pouze ve venkovním výběhu, neboť pavilon šelem zůstává pro veřejnost i po skončení karantény uzavřený. "Uvnitř totiž pokračují přípravy související s Elsiným přesunem do nového zařízení," dodala Tesařová. Kdy se tak stane, záleží na ministerstvu.

Libereckou zahradu využívá stát pro dočasné umístění zabavených šelem dlouhodobě. Prvním byl v roce 2006 poddruhový kříženec tygra jménem Lucky, který byl odebrán odsouzenému libereckému podnikateli. Lucky pobýval v zahradě téměř rok a poté byl převezen do Zoo Košice, kde důstojně dožil. V roce 2019 liberecká zoo poskytla dočasné útočiště dvěma zabaveným tříletým samicím bílého tygra. Obě tygřice strávily v Liberci deset týdnů, než pro ně stát našel trvalé umístění v soukromém chovatelském zařízení Malkia Park na Slovensku. Naposledy se v minulém roce liberecká zoo starala čtyři měsíce o zabaveného tygra ussurijského Tajmira, jeho novým domovem se poté stala záchranná stanice FELIDA (FELIDA Big Cat Sanctuary) na severu Nizozemska.

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