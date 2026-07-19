Zabavené lvici Else skončila v Liberci karanténa, návštěvníci zoo ji mohou vidět
Během karantény v liberecké zahradě se u lvice žádné zdravotní problémy neprojevily, může tak z pavilonu šelem vyjít i do venkovního výběhu. "Dveře do vnitřní ubikace však zůstávají neustále otevřené a je pouze na zvířeti, zda se rozhodne pobývat venku nebo uvnitř," uvedla Tesařová. Návštěvníci zahrady ale mohou lvici spatřit pouze ve venkovním výběhu, neboť pavilon šelem zůstává pro veřejnost i po skončení karantény uzavřený. "Uvnitř totiž pokračují přípravy související s Elsiným přesunem do nového zařízení," dodala Tesařová. Kdy se tak stane, záleží na ministerstvu.
Libereckou zahradu využívá stát pro dočasné umístění zabavených šelem dlouhodobě. Prvním byl v roce 2006 poddruhový kříženec tygra jménem Lucky, který byl odebrán odsouzenému libereckému podnikateli. Lucky pobýval v zahradě téměř rok a poté byl převezen do Zoo Košice, kde důstojně dožil. V roce 2019 liberecká zoo poskytla dočasné útočiště dvěma zabaveným tříletým samicím bílého tygra. Obě tygřice strávily v Liberci deset týdnů, než pro ně stát našel trvalé umístění v soukromém chovatelském zařízení Malkia Park na Slovensku. Naposledy se v minulém roce liberecká zoo starala čtyři měsíce o zabaveného tygra ussurijského Tajmira, jeho novým domovem se poté stala záchranná stanice FELIDA (FELIDA Big Cat Sanctuary) na severu Nizozemska.
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