Záchranáři na jižní Moravě ošetřili již několik tonoucích, často malé děti

Jihomoravští záchranáři od začátku sezony vhodné ke koupání ošetřili několik lidí po tonutí, často malé děti. V péči ale měli i mladou ženu, které už pomoci nedokázali, řekla ČTK jejich mluvčí Michaela Bothová. Štěstí měl chlapec, který se topil na koupališti ve Znojmě. Zachránili ho lékaři ze znojemské nemocnice, kteří tam byli ve svém volnu. Díky jejich okamžitému zásahu je chlapec nyní v pořádku doma, uvedla mluvčí nemocnice Petra Veselá.

Tonoucímu chlapci ve Znojmě pomohli manželé Kouřilovi. "Viděl jsem, že v bazénu nějaký pán usilovně mává, tak jsem okamžitě běžel na místo a pomohl vytáhnout bezvládné tělo chlapce z bazénu," popsal situaci praktický lékař Petr Kouřil. Ihned poté zahájil resuscitaci, protože chlapec měl zástavu dechu i krevního oběhu. Se srdeční masáží a dýcháním mu pomohla i manželka Jana. Mezitím se k péči o chlapce přidala třetí lékařka z ortopedie Nemocnice Znojmo, která rovněž trávila volný čas na koupališti. U chlapce se podařilo obnovit srdeční oběh a spontánní dýchání.

Záchranáři pak chlapce přebírali při vědomí a po ošetření jej převezli na Anesteziologicko-resuscitační oddělení Dětské nemocnice Brno. Po pár dnech byl propuštěn do domácího ošetření.

Minulý týden zachraňovali dítě také v Kyjově na Hodonínsku. "Ve veřejném prostoru určeném ke koupání jsme resuscitovali malého chlapce, který byl nalezen pod vodou. Po velkém úsilí se nám podařilo obnovit jeho životní funkce," řekla Bothová.

Další případ se stal na Brněnsku, kde malý chlapec spadl do bazénu u rodinného domku. Záchranáři jej ošetřili a následně převezli do nemocnice. "Aby se takové situace vůbec nestávaly, je nezbytné mít u vody malé děti neustále na očích. Pomůže i to, aby rodiny, které mají soukromé bazény u svých domů, dbaly na jejich zabezpečení. Tedy aby se malé děti nemohly do vody vůbec dostat, když pobíhají po zahradě či kolem domu," doplnila.

Opatrnost při koupání neplatí ale jen pro děti a jejich rodiče. V neděli záchranáři ve veřejném prostoru určeném ke koupání na Hodonínsku měli v péči mladou ženu, která byla nalezena pod vodou. Pacientku resuscitovali, ale přes veškerou snahu se nepodařilo obnovit její životní funkce. Bothová jako obecné doporučení uvedla, aby se lidé vyvarovali přeceňování vlastních sil, koupání pod vlivem alkoholu, nočního koupání nebo skákání do vody bez znalosti toho, jaká je tam hloubka. Vhodně je také, chodit se koupat s někým dalším a navzájem se pohlídat.

