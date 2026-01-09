https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zacina-ptaci-hodinka-zajemci-pomohou-ornitologum-scitat-ptaky
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Začíná Ptačí hodinka, zájemci pomohou ornitologům sčítat ptáky

9.1.2026 12:15 (ČTK)
Foto | Plastia / Česká společnost ornitologická
Dnes začíná osmý ročník akce Ptačí hodinka, při které se mohou lidé zapojit s ornitology do sčítání ptáků. Pozorovat mohou ptáky, kteří přiletí do krmítek na okně či balkoně, na zahradu, do parku a dalších míst. Akci, která potrvá do neděle, pořádá Česká společnost ornitologická (ČSO). Cílem je informace o ptácích, kteří přezimovávají v blízkosti lidí.
 
Minulého ročníku se zúčastnilo přes 36 000 lidí, kteří pozorovali skoro 800 000 ptáků. První příčku v počtech obsadila tradičně sýkora koňadra, za ní se umístili sýkora modřinka, kos černý, vrabec polní a hrdlička zahradní.

Do sčítání se může zapojit každý, a to i bez předchozí zkušenosti nebo registrace. Stačí, když si zájemci od dneška do neděle vyhradí hodinu, v níž budou pozorovat ptáky z jednoho místa. Výsledky zadají do formuláře na webu ptacihodinka.cz, kde je i návod, jak správně zapisovat druhy a počty ptáků.

Od roku 2019 pořádá ČSO každoročně akci Ptačí hodinka. Lidé při ní sčítají ptáky na krmítkách. Podobné sčítání se koná také ve Spojených státech, Británii, Irsku, Nizozemsku a dalších zemích. Čeští ornitologové spolupracují s kolegy z Bavorska, Rakouska a Švýcarska, což umožňuje i mezinárodní srovnání výsledků.

Pražská EVVOluce

