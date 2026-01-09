Začíná Ptačí hodinka, zájemci pomohou ornitologům sčítat ptáky
9.1.2026 12:15 (ČTK)
Do sčítání se může zapojit každý, a to i bez předchozí zkušenosti nebo registrace. Stačí, když si zájemci od dneška do neděle vyhradí hodinu, v níž budou pozorovat ptáky z jednoho místa. Výsledky zadají do formuláře na webu ptacihodinka.cz, kde je i návod, jak správně zapisovat druhy a počty ptáků.
Od roku 2019 pořádá ČSO každoročně akci Ptačí hodinka. Lidé při ní sčítají ptáky na krmítkách. Podobné sčítání se koná také ve Spojených státech, Británii, Irsku, Nizozemsku a dalších zemích. Čeští ornitologové spolupracují s kolegy z Bavorska, Rakouska a Švýcarska, což umožňuje i mezinárodní srovnání výsledků.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk