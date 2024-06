Zahrada pěti elementů učí zahrádkaření v souladu s přírodou a bez chemie

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Kabir Bakie / Wikimedia Commons Ilustrační foto

Přírodní Zahrada pěti elementů byla jedním ze 43 míst, která mohli lidé v Jihomoravském kraji navštívit jako součást programu o Víkendu otevřených zahrad. Manželé Řezáčovi prostor v zahrádkářské kolonii Zaječí hora koupili v roce 2013, loni získali certifikát přírodní zahrada. Jak ČTK řekla Zuzana Řezáčová Lukášková, nyní usilují o získání certifikátu ukázková přírodní zahrada."Jak řekla jedna moudrá žena, plocha zahrádek v České republice je tak velká a fenomén zahrádkaření tak silný, že kdybychom všichni změnili způsob, jak na svých zahradách hospodaříme, tak už to bude mít dopad na životní prostředí. Chceme lidi k vytváření přírodních zahrad inspirovat. Ukázat jim, že to není žádná věda," konstatovala Řezáčová.

I když je Zahrada pěti elementů zahradou soukromou, zdaleka ji nevyužívají jen majitelé. Část záhonků si od nich stejně smýšlející lidé pronajali a zahrada tak funguje trochu jako komunitní. V zahradě je možný také samosběr bylinek, které tu pěstují, s jejich výběrem a využitím radí farmaceutka.

"Naše zahrada má rozlohu 2000 čtverečních metrů a její využití vychází z jejího umístění a tvaru. Je úzká a položená na jihovýchodním svahu. Spodní část v údolí má víc vody a je tam chladněji, proto je tam hlavní zemědělská část. Na jihovýchodním svahu jsou pak stromy a bylinkové terasy a horní část s trvalkovými záhony je spíš relaxační," popsala využití plochy Řezáčová.

Dodala, že vytvoření přírodní zahrady není nijak složité. Klíčem je nepoužívat na zahradě rašelinu, umělá hnojiva a pesticidy. "Když máte na zahradě pouze nakrátko posečený trávník, je to v podstatě poušť. Stačí ale po okraji vysázet třeba jedlé keře, bylinky nebo trvalky, aby měli čmeláci a další hmyz potravu, umístit třeba drobný vodní prvek, byť by to bylo jen pítko pro ptáky a část trávníku nechat proměnit v kvetoucí louku," popsala.

Kdo se nechce nakrátko posekaného pažitu vzdát, může zvolit takzvané mozaikové sečení - tedy posekat vždy jinou část trávníku a ostatní nechat volně růst. V Zahradě pěti elementů hodně experimentují také se zavlažovacím systémem. Nejvíce se jim osvědčily zakopané hliněné nádoby, které snižují spotřebu vody potřebnou pro pěstování zeleniny na desetinu. Celý příběh zahrady i aktivity, které na ní Řezáčovi připravují, dokumentují na internetových stránkách.

