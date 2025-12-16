Zastoupení ČR na jednání unijních ministrů slovenským ministrem je nestandardní
Pravidla připomněl i bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). "Na zasedáních Rady EU zastupují každou zemi ministři. Pokud se výjimečně nemohou zúčastnit, zastoupí je náměstek, v krajních případech pak velvyslanec při EU. Teď se zdá, že Česko si připíše jedno historické prvenství. Ještě se myslím nestalo, že by jednu zemi zastupoval jiný stát. Pan ministr nemá čas zastupovat svoji zemi na mezinárodní scéně?" napsal Dvořák na síti X.
Podle Macinky, který jede v úterý na první zahraniční cestu na Slovensko, kde bude jednat s protějškem Jurajem Blanárem, se na zastupování s Tarabou domluvil Turek při návštěvě Slovenska začátkem prosince. Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) podotkl, že zastupování je možné. "Ale nešťastné ve chvíli, kdy je Česko lídrem v prosazování programu obnovy přírody v novém evropském rozpočtu, které budou zítra (v úterý) hlavním tématem," napsal na síti X.
Tomáš Taraba byl zvolen slovenským ministrem životního prostředí v říjnu 2023 za nacionalistickou Slovenskou národní stranu (SNS). Za jednu z priorit při ochraně životního prostředí označil řešení problému, že v zemi 800 obcí nemá kanalizaci. V předchozím volebním období navrhoval zákony, které by podle ochranářů poškodily ochranu přírody. V roce 2020 získal poslanecký mandát za krajně pravicovou stranu Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko, jejímž členem ale nebyl, a v květnu téhož roku vystoupil z jejího poslaneckého klubu.
reklama