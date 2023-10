Zástupci Greenpeace před sídlem Lesů ČR protestovali proti kácení starých lesů

Josef Střítecký 4.10.2023 22:25

Domnívám se, že organizátoři happeningu Greenpeace les vnímají jako zakonzervovatelný relikt. Ale les je přece stále se vyvíjející organismus. A podíl mladého, dospívajícího, dospělého, stárnoucího a rozpadajícího se lesa by měl být v rovnováze. Je to stejné jako s populací lidí. Chcete se potkávat jen s kulhajícími a třesoucími se seniory? Pokud lesy hospodaří s obmýtím okolo 120 let, obnovuje se ročně ani ne setina výměry. Pokuste si představit šachovnici o 120 polích a získáte představu jak "brutální" je lesnická obnova zaujímající jedno pole ročně. Navíc velký podíl obnovy tvoří i obnova přirozená, kdy se les zmlazuje spontánně. A jen menší podíl je obnovován holosečně (že vznikne paseka o šířce do dvou výšek stromů), protože se intenzivně prosazuje obnova podrostním způsobem. Veřejnost je matena dogmatickým hlupáctvím. Aktivisté taky zřejmě netuší, že si mohou hodně svých připomínek vždy prosadit před obnovou desetiletých hospodářských plánů v rámci závazně přijatého a následně respektovaného základního protokolu. Je ale jednodušší si natisknout transparenty, přivolat novináře, a ukazovat se jako zachránci planety. Studujte lesnictví a ne ekologii, --- a prozřete!

