Zástupci států EU řešili revizi systému ETS, Irové chtějí dohodu do konce roku
Velvyslanci členských států při EU (takzvaný Coreper) si dnes vyslechli prezentaci Kurta Vandenbergheho z Generálního ředitelství EK pro oblast klimatu (DG CLIMA), následně zazněly první reakce států a země se zavázaly "ke konstruktivnímu projednávání návrhů", uvedl nejmenovaný unijní zdroj. Následně irské předsednictví představilo svůj plán.
Pracovní skupina pro životní prostředí se hlavní částí revize ETS zabývala v pondělí 20. července a členské státy dostaly na léto za úkol připravit si poznámky k jednotlivým návrhům. Politická debata, která má připravit půdu pro dosažení dohody, by měla být na jednání ministrů životního prostředí 12. října v Lucemburku.
"Na revizi ETS jsme začali pracovat okamžitě a zajistíme, aby byly vyslyšeny názory všech členských států. Musíme tento složitý návrh posouvat rychlým tempem - jistota ohledně ETS je zásadní pro evropskou konkurenceschopnost," uvedl mluvčí předsednictví.
Podle zveřejněných návrhů chce Evropská komise zachovat bezplatné přidělování emisních povolenek i po roce 2030, nově ho však chce více propojit s investicemi do dekarbonizace. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory předkládat a realizovat plány na snižování emisí. Revize nově počítá i s dražbou povolenek po roce 2040. Podle návrhu by EU firmám poskytla 80 procent bezplatných povolenek předem, pokud předloží plány investic do dekarbonizace v Evropě. Zbývajících 20 procent by získaly po jejich realizaci.
Revidovaný systém ETS počítá také s pomalejším snižováním emisního stropu než podle současných pravidel. Zatímco dosavadní nastavení by vedlo k postupnému vyčerpání všech povolenek kolem roku 2039, nově mají být povolenky draženy i dlouho po roce 2040. Tempo snižování emisního stropu se zpomalí - z dnešních 4,3 procenta bude v letech 2031 až 2035 klesat o 3,7 procenta ročně a od roku 2036 o 1,7 procenta ročně. Díky tomu zůstane systém obchodování s emisními povolenkami funkční i po roce 2040. V praxi to znamená zpomalení rychlosti snižování emisí.
Součástí návrhu je také možnost využívat v letech 2036 až 2040 mezinárodní uhlíkové kredity, a to až do výše dvou procent emisních povinností. Firmy tak budou moci část povinností splnit prostřednictvím kvalitních zahraničních projektů na snižování emisí, namísto nákupu evropských emisních povolenek. Komise chce zachovat princip solidarity v rámci ETS, tedy že část výnosů z emisních povolenek bude dál pomáhat chudším členským státům s energetickou transformací, mezi něž stále patří i Česko.
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