https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zastupci-statu-eu-resili-revizi-systemu-ets-irove-chteji-dohodu-do-konce-roku
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Zástupci států EU řešili revizi systému ETS, Irové chtějí dohodu do konce roku

22.7.2026 19:05 | BRUSEL (ČTK)
Diskuse: 1
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Zástupci členských států EU si dnes v Bruselu vyslechli prezentaci Evropské komise ohledně jejího návrhu na změny emisních povolenek pro průmysl ETS 1, který představila minulý pátek. Podle mluvčího irského předsednictví je dojednání společné pozice států bloku jednou z hlavních priorit Dublinu. Finální schválení by mělo přijít na jednání ministrů životního prostředí 11. prosince v Bruselu.
 
V rámci plánu "Jedna Evropa, jeden trh" vyzvali vedoucí představitelé EU, Evropského parlamentu a Evropské komise k tomu, aby byla revize ETS plně dokončena do prvního čtvrtletí roku 2027. Irské předsednictví tak musí postupovat rychle.

Velvyslanci členských států při EU (takzvaný Coreper) si dnes vyslechli prezentaci Kurta Vandenbergheho z Generálního ředitelství EK pro oblast klimatu (DG CLIMA), následně zazněly první reakce států a země se zavázaly "ke konstruktivnímu projednávání návrhů", uvedl nejmenovaný unijní zdroj. Následně irské předsednictví představilo svůj plán.

Pracovní skupina pro životní prostředí se hlavní částí revize ETS zabývala v pondělí 20. července a členské státy dostaly na léto za úkol připravit si poznámky k jednotlivým návrhům. Politická debata, která má připravit půdu pro dosažení dohody, by měla být na jednání ministrů životního prostředí 12. října v Lucemburku.

"Na revizi ETS jsme začali pracovat okamžitě a zajistíme, aby byly vyslyšeny názory všech členských států. Musíme tento složitý návrh posouvat rychlým tempem - jistota ohledně ETS je zásadní pro evropskou konkurenceschopnost," uvedl mluvčí předsednictví.

Podle zveřejněných návrhů chce Evropská komise zachovat bezplatné přidělování emisních povolenek i po roce 2030, nově ho však chce více propojit s investicemi do dekarbonizace. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory předkládat a realizovat plány na snižování emisí. Revize nově počítá i s dražbou povolenek po roce 2040. Podle návrhu by EU firmám poskytla 80 procent bezplatných povolenek předem, pokud předloží plány investic do dekarbonizace v Evropě. Zbývajících 20 procent by získaly po jejich realizaci.

Revidovaný systém ETS počítá také s pomalejším snižováním emisního stropu než podle současných pravidel. Zatímco dosavadní nastavení by vedlo k postupnému vyčerpání všech povolenek kolem roku 2039, nově mají být povolenky draženy i dlouho po roce 2040. Tempo snižování emisního stropu se zpomalí - z dnešních 4,3 procenta bude v letech 2031 až 2035 klesat o 3,7 procenta ročně a od roku 2036 o 1,7 procenta ročně. Díky tomu zůstane systém obchodování s emisními povolenkami funkční i po roce 2040. V praxi to znamená zpomalení rychlosti snižování emisí.

Součástí návrhu je také možnost využívat v letech 2036 až 2040 mezinárodní uhlíkové kredity, a to až do výše dvou procent emisních povinností. Firmy tak budou moci část povinností splnit prostřednictvím kvalitních zahraničních projektů na snižování emisí, namísto nákupu evropských emisních povolenek. Komise chce zachovat princip solidarity v rámci ETS, tedy že část výnosů z emisních povolenek bude dál pomáhat chudším členským státům s energetickou transformací, mezi něž stále patří i Česko.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Jedlička v borůvčí. Foto: Jan Řezáč VÚLHM Uhlík v lesních půdách a jeho potenciál: Aby ho lesy ukládaly, musí především přežít Foto: Zdeňka Kováříková Ekolist.cz Každá kapka vody se počítá. Jak mohou krajině pomoci svejly a poldry? Plynovod Foto: Depositphotos Brusel doporučil členským státům o tři roky odložit pokuty za metanové emise

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

JS

Jiří Svoboda

22.7.2026 21:28
Globální bezprecedentně náročný problém emisí uhlíku je nezbytné řešit tím nejúčinnějším globálním nástrojem. Hraní na vlastním písečku, jak dělá EU, nemůže vést k cíli, pouze k sebepoškozování. Může jim to tam někdo říct?
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist