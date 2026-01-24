https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zastupitele-prahy-jednali-o-zakazu-fiakru.vzali-na-vedomi-dve-protichudne-petice
Zastupitelé Prahy jednali o zákazu fiakrů. Vzali na vědomí dvě protichůdné petice

24.1.2026 17:00 | PRAHA (ČTK)
Foto | Steve Jurvetson / Flickr
Pražští zastupitelé tento týden projednali dvě petice, které se týkají fiakrů. Po chvílemi emotivní debatě vzali petice na vědomí. Žádné jiné usnesení neschválili. Pražští radní loni v říjnu dali výpověď Cechu fiakristů a povozníků Čech a Moravy ze stanoviště fiakrů na Staroměstském náměstí. Provozování fiakrů je od roku 2023 vyřazeno z tržního řádu, čímž je v Praze prakticky zakázáno. Autoři jedné z petic proti zákazu povozů tažených koňmi protestovali, petenti druhé zákaz podporují.
 
Na jednání vystoupili zástupci obou petičních táborů. Jedni argumentovali tím, že koně při tažení kočárů trpí. Tvrdá dlažba jim podle petentů ničí pohybový aparát, musejí vdechovat zplodiny z aut, v létě trpí horkem a šestihodinové směny narušují přirozený krmný režim. Zástupci druhé skupiny poukazovali na to, že koně jsou původně stepní zvířata a pokud mají zajištěný pitný režim, tak netrpí. Dostávají pogumované podkovy a pohyb potřebují. Zmiňovali, že jízda kočárem v centru města má tradici a měla by být zapsána na seznam kulturního dědictví.

Na podporu fiakristů vystoupil primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Uvedl, že v mládí s koni tahal dřevo na sněhu a v létě svážel seno. "Když se o něj (koně) dobře staráte, tak v něm máte přítele. Když se mu podíváte do oka, tak vidíte tu touhu, že chce jet. Mé dětství a mládí s koněm je to, na co vzpomínám rád," pronesl Svoboda.

Naopak proti fiakrům vystoupil radní Adam Zábranský (Piráti). Podle něho tuto činnost loni zakázali například v Malaze, debatuje se o tom v New Yorku. "Hledání objektivní pravdy v tomto tématu je nesmysl, koní se nemůžeme zeptat, jestli je to baví. Fiakristé si najdou odborníky, kteří to budou obhajovat, lidé, kterým to vadí, si najdou odborníky, kteří to budou kritizovat. Jedna z petic má řádově více podpisů, a je to ta za zákaz. Dál to nemá smysl rozvíjet," pronesl Zábranský.

Předseda kontrolního výboru Ondřej Prokop (ANO) navrhl usnesení, které by radním uložilo přezkoumat zákaz fiakrů v centru metropole, vytvořit analýzu možných řešení a do půl roku navrhnout nejvhodnější postup. Nezískal ale dostatečnou podporu.

"Na prvním místě musí být vždy ochrana zdraví a welfare koní, zároveň ale nelze přehlížet, že jde o téma s kulturním i turistickým rozměrem, které ve městě vyvolává dlouhodobou veřejnou diskusi," uvedl Prokop.

Cech fiakristů vznikl v roce 1992, koně ve městě pracují od roku 1989. Cech tvrdí, že podmínky pro provoz kočárů v Praze jsou nejpřísnější na světě.

Smlouva na pronájem místa na Staroměstském náměstí byla uzavřena v roce 1994, magistrát ji v říjnu vypověděl s okamžitou platností. Kromě nesouladu s tržním zájmem to podle radními schváleného dokumentu odůvodňuje také obecným zájmem na ochraně zdraví koní, kteří podle vedení města v ulicích trpí.

