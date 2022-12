Zelená pro rychlejší výstavbu obnovitelných zdrojů a posílení české energetické bezpečnosti

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Pujanak / Pujanak / Wikimedia Commons Fotovoltaické panely na střeše domu

Poslanci dnes ve třetím čtení schválili novelu zákona nazývanou Lex OZE I včetně několika důležitých pozměňovacích návrhů. Zákon výrazně urychluje přechod na obnovitelné zdroje a dotkne se milionů spotřebitelů.Novela mimo jiné usnadní výstavbu obnovitelných zdrojů energie, například instalaci malých elektráren, u kterých zvyšuje limit bez nutnosti získat stavební povolení a licenci od Energetického úřadu z 10 kW na 50 kW. Tento krok je důležitý zejména pro domácnosti a bytové domy. Zvýšení hranice pro stavební povolení pak pomůže tisíce firmám, které nyní čekají na instalaci vlastních zdrojů energie.

Prošel také pozměňovací návrh, který instalace o výkonu nad 1 MW považuje za stavby veřejného zájmu. Rozšíření novely podporovaly oborové organizace Svaz moderní energetiky, Solární asociace, Asociace pro akumulaci AKU BAT či Komora pro obnovitelných zdrojů energie a Cech akumulace a fotovoltaiky.

„Dnes schválená novela energetického zákona umožní zrychlení přípravy nových projektů obnovitelných zdrojů. Novela je zařadila mezi opatření ve veřejném zájmu," komentuje výsledky hlasování Poslanecké sněmovny Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

"Právě nové solární nebo větrné elektrárny jsou klíčem k rychlé náhradě ruského zemního plynu a současně nejlevnějším řešením pro dekarbonizaci české energetiky. Pokud novelu přijme i Senát, půjde o jeden z nejzásadnější impulsů pro restart rozvoje solárních a větrných elektráren v Česku,“ dodává Sedlák.

„Jednodušší podmínky přinesou například rozšíření střešních solárních elektráren i na bytové domy. Jejich obyvatelé tak budou nově moci snadněji využívat vlastní vyrobenou elektřinu a chránit se tím před vysokými cenami energie,“ vysvětluje Martin Sedlák.

„Přijetí novely zákona odemyká potenciál solární energie pro celou společnost, nejen pro majitele rodinných domů jako doposud," říká předseda Solární asociace Jan Krčmář.

"Umožňuje jednodušší výstavbu střešních elektráren pro malé a střední podniky či bytové domy bez nutnosti stavebního povolení. Kromě toho zjednodušuje výstavbu velkých obnovitelných zdrojů energie, které mají potenciál zlevnit ceny energie na trhu pro miliony dalších lidí a velké průmyslové podniky," říká Krčmář.

Novela podle něho také vysílá signál investorům, že Česko o ně stojí a že se chce zařadit mezi země, které OZE podporují jako efektivní zdroj proti závislosti na Rusku a drahé elektřině.

"Každý krok vedoucí k jednodušší a tudíž rychlejší výstavbě obnovitelných zdrojů zejména v době vysokých cen energií velmi vítáme. V tomto případě nás potěšila zejména široká podpora návrhu napříč politickým spektrem. V nadcházejících měsících bude potřeba schválit ještě další klíčové legislativní úpravy, které jsou pro rychlý a bezpečný rozvoj OZE nezbytností, jako například akumulace energie či agregace flexibility. Doufáme, že i tyto důležité úpravy zákonů budou mít u poslanců širokou podporu,“ dodává k dnešnímu úspěchu ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ Jan Fousek.

„Je to výborná zpráva pro miliony samovýrobců, zejména domácností v bytových domech, ale také pro živnostníky, firmy, obce a spolky, kterým zákon zjednoduší pořízení obnovitelného zdroje,” uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

„Bytové domy nebudou muset kvůli fotovoltaice řešit stavební povolení ani licenci pro výrobu energie. Tím jim odpadá prakticky veškerá administrativa,” uvedl Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zároveň připravuje další novelu Energetického zákona, takzvaný Lex OZE 2, která umožní sdílení energie. Všichni spotřebitelé energie se budou moci nově zapojit do výroby a sdílení energie: chalupáři si budou vyrábět elektřinu pro byty ve městech, podnikatelé dodávat přebytky elektřiny a bioplynu do svých poboček, sousedům, rodině či přátelům a školní budovy zásobovat třeba plavecké bazény. LEX OZE 2 byl předložen do meziresortního připomínkového řízení, termín pro předkládání připomínek skončil 5. prosince.

