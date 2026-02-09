Zelený led na lipenské přehradě byl viditelný i z vesmíru
Za neobyčejnou barvou ledu stojí podle vědců nadbytek fosforu ve vodě a změny v jejím ekosystému v souvislosti s oteplováním klimatu. V závěru loňského roku se biomasa sinic držela u hladiny nezvykle dlouho, a to od podzimu až do zimního zamrznutí nádrže. Stalo se tak zřejmě kvůli kombinaci klidného počasí, slabého větru a dlouhé délce slunečního svitu. Pod tenkou a místy velmi průhlednou vrstvou ledu tak nahromaděné sinice vytvářely nápadné zelené plochy viditelné ze břehu i z leteckých snímků. Nejvíce patrný byl zelený led v období přechodného oteplení kolem Štědrého dne.
"Zelený led na Lipně zapadá do dlouhodobých změn, které zde pozorujeme v souvislosti s eutrofizací i probíhající změnou klimatu. Naznačuje, že podobných překvapení můžeme být v budoucnu svědky stále častěji," řekl hydrobiolog Petr Znachor z biologického centra. Eutrofizace značí zatížení nadbytkem živin ve vodě. Znachor dodal, že výskyt sinic pod ledem je ve světě vzácný a dosud byl zdokumentován jen v malém počtu případů.
