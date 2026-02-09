https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zeleny-led-na-lipenske-prehrade-byl-viditelny-i-z-vesmiru
Zelený led na lipenské přehradě byl viditelný i z vesmíru

9.2.2026 18:41 (ČTK)
Zelený led na Lipně v prosinci 2025.
Zelený led na Lipně v prosinci 2025.
Foto | Petr Znachor / BC AV ČR
Zelený led, jenž se na lipenské přehradě vytvořil kvůli vysokému výskytu sinic ve vodě, byl viditelný i z vesmíru. Potvrdily to satelitní snímky, které v prosinci pořídila družice, informovalo českobudějovické biologické centrum Akademie věd ČR.
 
"Zatímco v severozápadní části Lipna lze pozorovat led v běžných bělavých tónech bez přítomnosti sinic, ve střední části je jasně viditelná zamrzlá sinicová voda. V jihovýchodní části nádrže zůstala voda nezamrzlá a i zde satelit zaznamenal vodní květ táhnoucí se podél úzkého profilu nádrže," uvedla Daniela Procházková z biologického centra.

Satelitní snímek z družice Copernicus Sentinel-2.
Satelitní snímek z družice Copernicus Sentinel-2.
Foto | Evropská unie, snímky družice Copernicus Sentinel-2 / Biologické centrum AV ČR

Za neobyčejnou barvou ledu stojí podle vědců nadbytek fosforu ve vodě a změny v jejím ekosystému v souvislosti s oteplováním klimatu. V závěru loňského roku se biomasa sinic držela u hladiny nezvykle dlouho, a to od podzimu až do zimního zamrznutí nádrže. Stalo se tak zřejmě kvůli kombinaci klidného počasí, slabého větru a dlouhé délce slunečního svitu. Pod tenkou a místy velmi průhlednou vrstvou ledu tak nahromaděné sinice vytvářely nápadné zelené plochy viditelné ze břehu i z leteckých snímků. Nejvíce patrný byl zelený led v období přechodného oteplení kolem Štědrého dne.

Sinice nezmizely ani v mrazu. Zelený led na Lipně se stal jedním z nejlépe popsaných případů na světě

"Zelený led na Lipně zapadá do dlouhodobých změn, které zde pozorujeme v souvislosti s eutrofizací i probíhající změnou klimatu. Naznačuje, že podobných překvapení můžeme být v budoucnu svědky stále častěji," řekl hydrobiolog Petr Znachor z biologického centra. Eutrofizace značí zatížení nadbytkem živin ve vodě. Znachor dodal, že výskyt sinic pod ledem je ve světě vzácný a dosud byl zdokumentován jen v malém počtu případů.




