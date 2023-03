Zeman nebyl nadšen z informací o Mynářově lovu v lánské oboře

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Prezident Miloš Zeman nebyl nadšen z informací, že jeho kancléř Vratislav Mynář lovil v lánské oboře. Mynář mu ale řekl, že jeho postup byl legální. Zeman to řekl v televizi CNN Prima News v pořadu Partie Terezie Tománkové. Podle serveru Seznam Zprávy Mynář v období od října 2019 do října 2021 ulovil 11 kusů zvěře dohromady za více než čtvrt milionu korun.

Server uvedl, že podle kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) byl Mynářův postup v rozporu s tehdejšími pravidly. Na lovy ho totiž nezval prezident, ale tehdejší šéf Lesní správy Lány Miloš Balák. Zeman řekl, že o tom nevěděl a Mynáře se na záležitost ptal.

Kancléř mu sdělil, že příslušná pasáž ze zprávy NKÚ byla nakonec zrušena a že šlo o regulační bezpoplatkové lovy. "Já nejsem papaláš, lidi, kteří loví zvěř z nějakých prestižních důvodů, příliš nechápu, na druhé straně pan kancléř je dlouholetý myslivec, tak mu to nedalo a propadl pokušení. Nedá se říci, že bych tím byl nadšen, i když mi tvrdil, že to je legální, protože regulovaný lov znamená odstřel nějakých maximálně 20 kusů zvěře, která by se stejně tak musela odstranit," dodal Zeman. Mynář podle záznamů ulovil dva jeleny evropské, čtyři siky japonské, dva daňky skvrnité, dva muflony a jednoho srnce.

Prezident také řekl, že nejednal s guvernérem České národní banky Alešem Michlem o tom, zda má do jeho služeb nastoupit dosavadní ředitel hradního protokolu Vladimír Kruliš.. "Já nevím, jestli (taková dohoda) existuje, já pouze říkám, že o ní nevím," uvedl. V lednu Zeman nepřímo potvrdil, že Kruliš míří do funkce ředitele kanceláře ČNB. Podle pozdějšího vyjádření ředitelka odboru komunikace ČNB Petry Krmelové bankovní rada ČNB o obsazení funkce zatím nerozhodla.

Zeman se v pořadu vyjádřil i k budoucnosti svého poradce Martina Nejedlého. "Podniká tuším v benzinových pumpách nebo v něčem podobném. Takže se k tomuto podnikání vrátí," řekl. Dodal, že role Nejedlého na Pražském hradě, kde měl kancelář, spočívala v ekonomické diplomacii v kontaktech s českými podnikateli.

Zeman byl často kritizován za výběr svých spolupracovníků. Ekonomický poradce Martin Nejedlý se se Zemanem zúčastnil řady důležitých jednání a zahraničních cest, je znám vazbami na Rusko i obdivem k Vladimiru Putinovi.

