Zemědělce trápí sucho, mrazy i vítr, někde už řadu týdnů nepršelo

pavel peregrin 18.3.2022 13:20

Ač zemědělec, nemám rád takovéto kňučení. To jenom zbytečně popouzí lidi a stejně ničemu nepomůže. Navíc- takovéto dramatické líčení stavu věcí se nezakládá na pravdě. Tvrzení, že půda je do 40 cm vyschlá prakticky v celé republice je nesmysl- to se může týkat pouze oblastí s lehkou půdou, ale kupříkladu u nás, na jílovito a hlinito-jílovitých půdách je půda vyschlá tak do 5 cm a zbytek je normální vláha.

Mizející řepky- hodně z toho má na svědomí dřepčík olejkový, který nakladl již na podzim a protože ochrana proti tomuto škůdci je velmi obtížná, tak škody se začínají projevovat právě nyní.

Drobné rostliny pšenice- kdo včas sel, tak rostliny pšenice jsou naprosto normální, uvedený stav se může týkat pouze pozdních listopadových zásevů.



