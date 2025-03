Zemědělci v Ústeckém kraji se školili ohledně ochrany vlka

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Tři desítky zemědělců v Ústeckém kraji se školily ohledně zabezpečení stád a ochrany vlka, který se vyskytuje ve Šluknovském výběžku, Lužických horách, Českém Švýcarsku, Českém středohoří i v Krušných horách. Chovatelé hospodářských zvířat se dozvěděli informace o tom, jak mohou získat finanční náhradu za případné škody způsobené tímto chráněným druhem. ČTK o tom informovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která seminář pro zemědělce na krajském úřadě uspořádala.Kořistí vlků je hlavně volně žijící zvěř jako daňci, srnci nebo divoká prasata. "Právě zvěř každoročně způsobuje rozsáhlé škody lesníkům i zemědělcům a vlci pomáhají přirozeně snižovat její stavy. Mají tak nezastupitelnou roli v udržování rovnováhy v naší přírodě," uvedl František Budský z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO České středohoří.

Vedle seminářů pořádají ochránci přírody výjezdy do zahraničí, kde ukazují příklady dobré praxe v ochraně vlka. Spolupracují také s firmami, které vyrábějí například oplocení a další ochranné prvky.

Vlk je plaché zvíře, které se lidem vyhýbá. Občasným útokům na hospodářská zvířata lze podle odborníků předejít zabezpečením výběhů kombinací elektrických ohradníků a socializovaných pasteveckých psů, kteří jsou 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, s pasenými zvířaty. Účinné je také zahánění stáda na noc do zabezpečených částí pastvin.

Pokud mají zemědělci podezření na škodu způsobenou vlkem, měli by nejpozději do 48 hodin kontaktovat pohotovostní linku příslušného orgánu ochrany přírody. Podle místa události jsou to v Ústeckém kraji Národní park České Švýcarsko a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pohotovostní linky jsou k dispozici na webu www.navratvlku.cz.

