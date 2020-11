Zemřel někdejší ředitel pražské zoo Bohumil Král

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Zoo Brno V pražské zoologické zahradě začal pracovat v roce 1989 jako zoolog. O rok později se stal ředitelem zahrady, kterým byl následujících sedm let.

Ve věku 79 let zemřel bývalý ředitel pražské zoologické zahrady Bohumil Král. V čele instituce stál v letech 1990 až 1997. Za jeho vedení se pražská zoo zapojila do široké mezinárodní spolupráce a podílela se na založení Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Král byl rovněž dlouholetým prezidentem Unie českých a slovenských zoologických zahrad a členem Mezinárodní unie ředitelů zoo. O úmrtí zahrada informovala na svém webu

Král byl absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Jeho oblíbeným oborem byla herpetologie.

Před příchodem do pražské zoo pracoval Král jako vědecký pracovník Akademie věd v Brně. V pražské zoologické zahradě začal pracovat v roce 1989 jako zoolog. O rok později se stal ředitelem zahrady, kterým byl následujících sedm let. V jeho éře vznikla například i myšlenka vybudovat pavilon Indonéská džungle. V červnu 1997 nahradil Krále ve vedení zoo Petr Fejk. Koncem roku 1998 se Král vrátil do Zoo Brno, kde zaujal post zoologického ředitele.

Zoologická zahrada v Troji se návštěvníkům poprvé otevřela 28. září 1931. Chová přes 670 druhů zvířat a patří k nejnavštěvovanějším místům v Praze. Do zoo loni zavítalo 1 456 526 návštěvníků. O více než 8000 lidí tak padl její dosavadní rekord z roku 2016. Letos ji zasáhla omezení kvůli koronavirové epidemii.

