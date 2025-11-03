Zemřel polárník a zakladatel české antarktické stanice Prošek, bylo mu 85 let
Prošek působil na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, věnoval se například změně klimatu v polárních oblastech. Od 90. let vyjížděl do Antarktidy. Inicioval vznik české antarktické stanice, která je v provozu od roku 2007.
Později se stal prezidentem Českého antarktického nadačního fondu. Jeho cílem je podporovat vše, co souvisí s českými vědeckými činnostmi v antarktickém prostoru.
"Myšlenka založení Českého antarktického nadačního fondu vznikala při postupné konsolidaci týmů českých vědců i techniků během antarktických výzkumů. Máme vědecké, technické i logistické zkušenosti a tvoříme dobrý tým nejen profesionálně, ale i lidsky. Antarktická nadace umožní dále optimálně a v širším záběru rozvíjet vše, co jsme se díky jižní pevnině naučili," uvedl Prošek na webu fondu.
Prošek je autorem mnoha vědeckých publikací, ale také popularizační knihy Setkávání s Antarktidou.
