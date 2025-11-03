https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zemrel-polarnik-a-zakladatel-ceske-antarkticke-stanice-prosek-bylo-mu-85-let
Zemřel polárník a zakladatel české antarktické stanice Prošek, bylo mu 85 let

3.11.2025 18:38 (ČTK)
Zdroj | Masarykova univerzita
Zemřel geograf a polárník Pavel Prošek, bylo mu 85 let. Založil vědeckou stanici Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse. Působil jako prezident Českého antarktického nadačního fondu. Zemřel v neděli v kruhu svých nejbližších. Informaci potvrdil ČTK manažer Českého antarktického výzkumného programu Pavel Kapler.
 
"Bude nám trvale ctí, že jsme s ním mohli pracovat na největším snu české polární vědy; už teď je postrádán stejně bolestně jako bude navždy s vděčností vzpomínán," stojí na facebooku výzkumného programu.

Prošek působil na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, věnoval se například změně klimatu v polárních oblastech. Od 90. let vyjížděl do Antarktidy. Inicioval vznik české antarktické stanice, která je v provozu od roku 2007.

Později se stal prezidentem Českého antarktického nadačního fondu. Jeho cílem je podporovat vše, co souvisí s českými vědeckými činnostmi v antarktickém prostoru.

"Myšlenka založení Českého antarktického nadačního fondu vznikala při postupné konsolidaci týmů českých vědců i techniků během antarktických výzkumů. Máme vědecké, technické i logistické zkušenosti a tvoříme dobrý tým nejen profesionálně, ale i lidsky. Antarktická nadace umožní dále optimálně a v širším záběru rozvíjet vše, co jsme se díky jižní pevnině naučili," uvedl Prošek na webu fondu.

Prošek je autorem mnoha vědeckých publikací, ale také popularizační knihy Setkávání s Antarktidou.

