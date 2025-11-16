Živobytí tisíců lidí v Salvadoru ohrožuje vodní rostlina, jíž říkají zelený mor
K šíření rostliny přispívá extrémní znečištění vody, deště a živiny, které přináší voda z několika přítoků. Jak se babelka šířila, její plovoucí růžice listů vytvořily hustý koberec, který brání v přístupu kyslíku do vody, čímž zabíjí ryby a podvodní rostliny. Lodě nemají šanci porostem babelky proplout.
Podle dostupných údajů muselo kvůli babelce opustit jezero asi 3000 rybářů a invazní rostlina připravila místní ekonomiku o nejméně 1,3 milionu dolarů (asi 27,5 milionu korun). Restaurace v okolí jezera byly nucené propustit část zaměstnanců, protože počet turistů klesá. Místní obyvatelé o babelce mluví jako o "zeleném moru".
Na očistě jezera se podílejí stovky vojáků, vládních zaměstnanců i místních obyvatel. Některé části se jim podařilo vyčistit a odstranit rostlinu, která navzdory svému anglickému názvu "vodní salát" není pro člověka jedlá. Vyčištěné části obehnali ocelovými kabely, aby se do nich rostlina nemohla vrátit, ale invaze babelky pokračuje.
"Nemáme nástroje, abychom zastavili takový mor, jako je tahle rostlina," řekl Alberto Castillo. "Nemůžeme bojovat proti silám přírody," dodal.
