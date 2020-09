Zlínská zoo vypustila do volné přírody dva sýčky obecné

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Trebol-a / Wikimedia Commons Sýček obecný patří mezi nejohroženější druhy ptáků v České republice. Ještě na začátku minulého století byl nejběžnější sovou, populace čítala několik tisíc až desítek tisíc párů.

Pracovníci zlínské zoologické zahrady vypustili do volné přírody poblíž Napajedel na Zlínsku dva sýčky obecné, vybavili je miniaturními vysílačkami. Patří mezi nejohroženější druhy ptáků v České republice, odborníci celkovou populaci na českém území odhadují na méně než 100 párů.

Sýčci pocházejí z odchovu v chomutovské zoo, pro jejich vypuštění byla zvolena lokalita u pastvin hřebčína. Před vypuštěním ptáci strávili tři týdny ve voliéře umístěné přímo na pastvinách, mohli si tak prohlédnout nejbližší okolí a seznámit se s ním.

"Před samotným vypuštěním jsme oba dva sýčky vybavili drobnými vysílačkami. Podobají se malým baťůžkům, ptáci je mají na zádech. Můžeme tak pravidelně sledovat jejich pohyb v dané lokalitě. Dostali také ornitologické kroužky," uvedl hlavní zoolog zahrady Kamil Čihák.

Zlínská zoo vypustila sýčky do volné přírody již v roce 2013, a to ve stejném území jako letos. "Do volné přírody jsme tehdy vypustili pět jedinců odchovaných v naší zoo. Další následovala o tři roky později, kdy jsme ve zmiňované lokalitě vypustili čtyři ptáky," uvedl Čihák. V lokalitě bylo také nainstalováno několik hnízdních budek, které jsou chráněné proti vniknutí predátorů, především kun.

Sýček obecný patří mezi nejohroženější druhy ptáků v České republice. Ještě na začátku minulého století byl nejběžnější sovou, populace čítala několik tisíc až desítek tisíc párů. "Během posledních let bohužel došlo k obrovskému poklesu, jen v letech 1985 až 2003 počet sýčků pokles o téměř 60 procent. Tento trend se nezastavil ani v následujících letech. Obdobně alarmující situace je známa i z okolních středoevropských států. Hlavním důvodem jsou především velké změny v kulturní krajině," uvedla mluvčí. Sýčkům vyhovuje pestrá skladba krajiny s pastvinami, kosenými loukami a menšími políčky, která umožňuje lov drobné kořisti. "Takových ploch však razantně ubývá. Další problém představují predátoři, především kočky a kuny, a nedostatek vhodných míst pro hnízdění," uvedla mluvčí.

