Zlínští vědci zkoumají, jak snížit odpad při výrobě netkaných textilií

Netkané textilie se využívají například při výrobě dětských plen, geotextilií, hojně využívané jsou v jednorázových zdravotnických výrobcích, jako jsou ochranné obleky či podložky, také v respirátorech a chirurgických rouškách.

Vědci z Centra polymerních systémů (CPS) zlínské univerzity hledají způsob, jak snížit množství technologického odpadu při výrobě netkaných textilií a odpad znovu zpracovat. Netkané textilie se využívají například při výrobě dětských plen, geotextilií, hojně využívané jsou v jednorázových zdravotnických výrobcích, jako jsou ochranné obleky či podložky, také v respirátorech a chirurgických rouškách. Zlínští vědci zpracovávají odpad z výroby vláken.

"Vlákna jsou často z více druhů materiálů a v této chvíli výrobní odpad jako takový nejde přímo znovu použít pro výrobu vláken," řekl ČTK a Českému rozhlasu Tomáš Sedláček z CPS.

"Snažíme se přijít na to, jak modifikovat recepturu materiálu, aby to bylo znovu zvláknitelné. Hodně vláken v netkané textilii se skládá z více druhů materiálu, a pokud jsou dva různé materiály v jednom vláknu, tak už je od sebe nikdo neoddělí. Pokud to chci využít pro stejný způsob zpracování, zase pro výrobu vláken, musím najít cestu, jak to použít. Pracujeme na tom, jeví se to slibně," uvedl Sedláček.

Podle něj jde zejména o to, najít podmínky pro míchání, jak velké části jednotlivých materiálů budou ve směsi, jak se podaří promíchat, jak budou stabilní či jestli nebudou mít tendenci se zpět shlukovat.

Zlínští vědci spolupracují již několik let se znojemským výrobcem netkaných textilií. Projekt podpořila Technologická agentura České republiky, hotový by měl být do tří let, kdy by se výsledky měly již převést do praxe.

Vědci z CPS využívají laboratorní linku, kterou je možné používat jako modelové zařízení pro velké komerční linky vyrábějící několik tun produktu za hodinu. Z laboratorní linky může vycházet pás netkané textilie o šířce sedm centimetrů, v průmyslové výrobě může být široký až čtyři metry. Na laboratorní lince je možné dávkovat dva typy materiálu do jednoho vlákna, vlákna mohou mít různou konstrukci. Linku využívají odborníci a výzkumníci, kteří se zabývají výrobou vláken, z celé Evropy.

