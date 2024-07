Zoo Ostrava investuje z každého vstupu pět korun do záchranných projektů

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ostravská zoologická zahrada zvýší výdaje směřující na podporu záchranných projektů. Ze vstupného za každého návštěvníka bude posílat na ochranu přírody pět korun, dosud to byly tři koruny. ČTK to řekla mluvčí zoo Šárka Nováková.Zoo je od roku 2016 zapojena do systému podpory ochranářských projektů formou určité částky ze vstupu každého návštěvníka. Na začátku podpořila první ochranářské aktivity jednou korunou ze vstupu, v roce 2018 se příspěvek zvýšil na dvě koruny a v roce 2021 na koruny tři.

"Dosud se tak podařilo podpořit více než 20 projektů celkovou částkou 6,265 milionu korun," uvedla Nováková.

Připomněla, že peníze získané z programu pomáhají v různých koutech světa zachraňovat nejohroženější druhy. Jde například o antilopu Derbyho, lemury, orangutany, mořské želvy, saoly, supy, jeřáby a další.

"Zoo Ostrava je na poli ochrany přírody významným hráčem nejen v rámci českých zoologických zahrad, ale také v rámci Evropy. Své ochranářské aktivity neustále a systematicky rozšiřuje. Postupně narůstá i počet podporovaných in situ projektů, tedy těch realizovaných přímo v místě přirozeného výskytu druhů. I proto bylo na jaře letošního roku založeno samostatné oddělení – oddělení in situ ochrany přírody, aby se zoo mohla věnovat ochranářské práci systematičtěji a efektivněji," podotkla Nováková.

