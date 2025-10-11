https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zoo-praha-umistila-zubry-do-vybehu-v-dolnich-pocernicich
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Zoo Praha umístila zubry do výběhu v Dolních Počernicích

11.10.2025 03:01 | PRAHA (ČTK)
Zubři si nový výběh náležitě užívají.
Zubři si nový výběh náležitě užívají.
Foto | Oliver Le Que / Zoo Praha
Pražská zoo vypustila do výběhu v Dolních Počernicích zubry evropské. Pomohou obnově lesostepi i záchraně druhu, který byl kdysi na pokraji vyhynutí. Tři samice v sobotu doplní tříletý chovný samec Oskar z Finska. Náklady na výběh byly 21 milionů korun, jeho příprava trvala pět let. Projekt Zubři v Praze dnes novinářům představili zástupci zoo, magistrátu a městské části Dolní Počernice. Podobným projektem je výběh koní Převalského na Dívčích hradech.
 
"Návrat velkých kopytníků do krajiny pomůže mnoha dalším živočichům. Zubři zde totiž svou přirozenou pastvou a okusem pomohou s obnovou funkčního biotopu," uvedla kurátorka kopytníků Zoo Praha Barbora Dobiášová. Výběh má deset hektarů, do budoucna by se mohl rozrůst o dalších pět hektarů.

Součástí výběhu je chovatelské zázemí k ošetřování zubrů a jejich přikrmování a adaptační výběh, kam dnes chovatelé umístili tříletou Grebelle z Belgie. V sobotu ráno stádo doplní samec Oskar. Dvouleté samice Onelina z plzeňské a Omega z olomoucké zoo byly dnes z tohoto prostoru vypuštěny do výběhu.

Dvouletá chovná samice Omega se ve výběhu zabydlela už v září.
Dvouletá chovná samice Omega se ve výběhu zabydlela už v září.
Foto | Oliver Le Que / Zoo Praha

Zoo chová celkem devět zubrů, pět v Troji plni osvětovou roli a čtyřčlenné stádo v Počernicích má ukazovat, jakou roli hrají zubři v přírodě. "Tím, že máme dva chovné prostory, můžeme mít dvě chovná stáda, protože zubři jsou stejně jako řada jiných kopytníků býložravci, kde je sociální struktura, že je jeden dospělý samec a několik samic," řekla ČTK Dobiášová.

Vegetaci ve výběhu tvoří volně vyrostlé stromy, křoviny a traviny. Doplňují je vysázené stromy, které jsou zatím chráněné oplocením. Tento biotop by měl být vhodným místem pro hnízdiště ptactva, díky spásání by se zde mělo dařit nektarodárným květinám významným pro motýly a trus zubrů by měl lákat koprofágní hmyz. Výběh doplňuje také tůň. Akademie věd bude vývoj biotopu pravidelně monitorovat.

"Projekt chovu zubrů v Dolních Počernicích je komplexní iniciativou, ze které budou těžit všechny strany. Rozšíří se prostory pro chov pražské zoo, místní krajina se začne uzdravovat a v neposlední řadě se nový výběh díky dvěma vyhlídkám stane atraktivním výletním cílem," uvedla náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti).

Vypuštění samice Grebelle, která přijela z belgického Reserve d’Animaux Sauvage v Han-sur-Lesse.
Vypuštění samice Grebelle, která přijela z belgického Reserve d’Animaux Sauvage v Han-sur-Lesse.
Foto | Oliver Le Que / Zoo Praha

Dříve bylo místo podle starosty Počernic Zbyňka Richtera (ODS) skládkou sedimentu z pražských nádrží a potoků. "My jsme začínali na 20 místech v Praze, kdy jsme hledali vhodný pozemek. Nakonec jsme našli tohle. Do roku 2002 to bylo obdělávané pole," řekl ČTK koordinátor projektu Petr Štepánek (Zelení).

Zubr evropský je největším volně žijícím suchozemským obratlovcem Evropy, který vymizel z evropské krajiny v první třetině minulého století. V roce 1932 kvůli zubrům vznikla vůbec první mezinárodní plemenná kniha na světě, která je vedená v polské Bělověži. Čistokrevné zubry evropské chová pražská zoo od roku 1948. V roce 1957 se narodilo první mládě, celkem jich odchovala 104 a podporuje jejich navracení do míst jejich původního výskytu.

Více než desetihektarový výběh i s nově vybudovaným chovatelským zázemím.
Více než desetihektarový výběh i s nově vybudovaným chovatelským zázemím.
Foto | Oliver Le Que / Zoo Praha

Pražskou zoologickou zahradu do konce října povedou dvě její náměstkyně, Markéta Hoidekrová a Eliška Pellešová, potvrdila ve čtvrtek ČTK náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti). Mezitím by měli pražští radní rozhodnout o tom, koho dočasně pověří řízením této příspěvkové organizace. Komrsková ČTK řekla, že si nedokáže představit, že by byl dočasným vedením pověřen někdo jiný než ředitel odboru ochrany prostředí magistrátu Štěpán Kyjovský. Dodala, že radní by mohli řešit vedení zoo a výběr nového ředitele 20. října. Ředitel zoo Miroslav Bobek po obviněních z bossingu a šikany rezignoval na funkci k 31. říjnu a nyní čerpá dovolenou.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
medvěd ušatý Foto: Michelle Bender Flickr Zoo v Chlebech chce vybudovat záchranné centrum pro chladnomilné šelmy bodlok fialový Foto: Francois Libert Flickr Hodonín po neshodách odvolal dlouholetého ředitele tamní zoo Vypouštění hřebce Galvana. Foto: Oliver Le Que Zoo Praha Ředitel pražské zoo Bobek kvůli kritice ke konci října rezignuje na funkci

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Pavel Kmoch: Reakce na tzv. otevřený dopis Ivana Breziny

Českomoravská myslivecká jednota: Vyjádření k výskytu medvědů v ČR

Diskuse: 21

Jakub Hruška: "Ukončení" vegetace na strništích

Diskuse: 18

Romana Šonková: Rostoucí hrozba velkochovu chobotnic a rozšiřování akvakultury masožravých živočichů odhalena

Diskuse: 7

V parku Javorka v České Třebové roste wellness hotel, místní mají smíšené pocity

Odborníci: Nový ministr zemědělství bude nejspíš z hnutí ANO, možná i šéf svazu

Diskuse: 12

Michal Hořejší: Los, který se stal Emilem, aneb O bezvýchodné krizi české krajiny

Diskuse: 93
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist