Zoopark Chomutov chce nahradit ztracený zisk bydlením se zážitkem

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zoopark v Chomutově od pondělí začne přijímat rezervace na zážitkové bydlení v původním hrázděném stavení ve skanzenu Stará Ves. Chce tím nahradit ztracený zisk ze vstupného, přišel o něj v době pandemie koronaviru. V horní části stavby je ložnice, společenská místnost a koupelna, kde se může ubytovat až deset lidí.

Lidé si podle ředitelky zooparku Věry Fryčové zkusí bydlet v historické budově, kde budou mít možnost postarat se o ovce, časem také o slepice. Na záhonu před stavením si mohou natrhat bylinky a kromě samotného bydlení využít i další doplňkové aktivity jako jízdu kočárem. Součástí ceny, která činí 3600 korun na noc pro dva dospělé a dvě děti, je vstup do zooparku, a to i v časně ranních či večerních hodinách. "To nezažije každý," doplnila Fryčová.

Možnost bydlení ve skanzenu mohou zájemci využít celoročně, stavení má topení, uvedla ředitelka.

Zhruba v srpnu by se mohli lidé ubytovat také v roubené stavbě vedle stavení, Fryčová počítá do budoucna i s ubytováním ve mlýně. "Tam zatím není přívod vody," uvedla ředitelka. Záleží podle ní také na zájmu o bydlení ve stavení. "Věříme tomu, že se nám podaří nějaké ty návštěvníky sem přilákat," dodala.

Podkrušnohorský zoopark Chomutov je rozlohou největší zoologickou zahradou v Česku. Spolu se skanzenem a jezdeckým areálem zaujímá 112 hektarů a k vidění je na 1050 zvířat. Otevřen byl v roce 1975.

reklama