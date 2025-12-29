Zvěřina ze střediska na Mostecku táhne, zájem je o divočáka na guláš
29.12.2025 20:30 | KLÍNY (ČTK)
Foto | KACHALKIN OLEG / Shutterstock
Prodej masa a výrobků z něj rozšířily LČR do několika desítek míst v severních Čechách i jinde po Česku. Vznikly i takzvané masomaty, kde si mohou lidé koupit produkty bezobslužně.
Od loňského roku má státní podnik ještě středisko s kamennou prodejnou u zámku v Židlochovicích v Jihomoravském kraji. Investice dosáhla 25,5 milionu korun. "Další zpracovnu plánujeme otevřít na jihu Čech, zatím jde o záměr, není stanovený ani termín zahájení prací, ani lokalita," dodala Jouklová.
