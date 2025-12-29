https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zverina-ze-strediska-na-mostecku-tahne-zajem-je-o-divocaka-na-gulas
Zvěřina ze střediska na Mostecku táhne, zájem je o divočáka na guláš

29.12.2025 20:30 | KLÍNY (ČTK)
Foto | KACHALKIN OLEG / Shutterstock
Středisko na zpracování zvěřiny v Klínech na Mostecku, které patří státnímu podniku Lesy České republiky (LČR), loni zpracovalo zhruba 40 tun masa. Největší zájem měli zákazníci o maso na guláš z divočáka, informovala mluvčí LČR Eva Jouklová. Státní podnik investovaly do moderního provozu kolem 15 milionů korun, s návratností počítají do šesti let. Letos i v dalších letech by měla provozovna zpracovat kolem 100 tun masa, které pochází z Krušných hor, Lužických hor a Křivoklátska.
 
Nejvíce se prodává maso na guláš z divočáka a daňka. "Jsou za dobrou cenu a jednoduše je zpracujete, protože guláš umí skoro každý. Velký zájem je taky o hřbet bez kosti z daňka, siky nebo jelena evropského. Stojí sice víc, ale je to nejkvalitnější maso," uvedla Jouklová. Mezi masnými výrobky je největší zájem o klobásy z jelena či o tlačenku z divočáka. Oblíbené jsou také paštiky a salám Klíny.

Prodej masa a výrobků z něj rozšířily LČR do několika desítek míst v severních Čechách i jinde po Česku. Vznikly i takzvané masomaty, kde si mohou lidé koupit produkty bezobslužně.

Od loňského roku má státní podnik ještě středisko s kamennou prodejnou u zámku v Židlochovicích v Jihomoravském kraji. Investice dosáhla 25,5 milionu korun. "Další zpracovnu plánujeme otevřít na jihu Čech, zatím jde o záměr, není stanovený ani termín zahájení prací, ani lokalita," dodala Jouklová.

