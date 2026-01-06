Zvířata v pardubické Pohádkové zahradě se v mrazech ohřívají u kamen
Mrazy komplikují provoz tím, že zamrzá voda. Ve voliérách ji proto ohřívá svíčka. "Okoukala jsem to na internetu. Dáte čtyři zámkové dlažby, do otvoru mezi nimi svíčku, ta hoří minimálně tři hodiny. Na to dáte hrnek s vodou, šest hodin je vypočítané, že vydrží voda nezamrzlá," řekla Vojířová.
Napáječky pro velká zvířata přes noc zamrznou, led dobrovolníci každé ráno rozbíjejí. "Doplní čistou vodu, a jak jsme tam dali plastové lahve, které se pohybují, tak hned nezamrzne," řekla Vojířová.
Zahrada se od roku 2016 stará o opuštěná hospodářská i domácí zvířata. Je mezi nimi klokan Kjut, který by mrazy nezvládal, a proto bydlí doma. "Dcera ho má doma, on si její rodinu adoptoval. Je zvyklý žít v teple, mrazy pro něj nejsou ideální," řekla Vojířová. Například andulky ale zvládají velké mrazy a klidně se v misce s vodou i koupají.
Kvůli mrazům mají zvířata jiné stravování, chovatelé jim musí dávat méně ovoce a zeleniny. Přemrzlou mrkev nebo jablko jíst nemohou. "Zmrzlá zelenina do bachoru je průšvih, proto jsme k senu přidali granule," řekla Vojířová. Pracovníci zahrady jsou podle ní obětaví a na mráz si nestěžují. Dají si teplý čaj, kávu nebo polévku, aby se zahřáli, dodala.
reklama