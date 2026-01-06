https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zvirata-v-pardubicke-pohadkove-zahrade-se-v-mrazech-ohrivaji-u-kamen
Zvířata v pardubické Pohádkové zahradě se v mrazech ohřívají u kamen

6.1.2026 17:18 | PARDUBICE (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Petr1888 / Wikimedia Commons
Ovce, kozy, psi, prasátko nebo slepice a kachny, které žijí v Pohádkové zahradě v Pardubicích, se v mrazech chodí ohřívat ke kamnům. Zařízení se stará o více než 300 opuštěných zvířat a mrazivé dny zatím zvládá bez obtíží. Muselo jen upravit krmení a hlídat, aby nezamrzla voda k pití. ČTK to řekla provozovatelka zahrady Romana Vojířová.
 
V zahradě je starý domek, kde nejsou dveře, ale závěsy, aby se zvířata mohla volně pohybovat mezi místnostmi. "Komu je zima, zaleze si ke kamnům, takže to tam je jako archa Noemova," řekla Vojířová. Všechna zvířata jinak mají v areálu zateplené boudy, kam se mohou schovat. "Nejsou tedy vytápěné, ale jak si tam zalezou, tak si to zahřejí," řekla Vojířová.

Mrazy komplikují provoz tím, že zamrzá voda. Ve voliérách ji proto ohřívá svíčka. "Okoukala jsem to na internetu. Dáte čtyři zámkové dlažby, do otvoru mezi nimi svíčku, ta hoří minimálně tři hodiny. Na to dáte hrnek s vodou, šest hodin je vypočítané, že vydrží voda nezamrzlá," řekla Vojířová.

Napáječky pro velká zvířata přes noc zamrznou, led dobrovolníci každé ráno rozbíjejí. "Doplní čistou vodu, a jak jsme tam dali plastové lahve, které se pohybují, tak hned nezamrzne," řekla Vojířová.

Zahrada se od roku 2016 stará o opuštěná hospodářská i domácí zvířata. Je mezi nimi klokan Kjut, který by mrazy nezvládal, a proto bydlí doma. "Dcera ho má doma, on si její rodinu adoptoval. Je zvyklý žít v teple, mrazy pro něj nejsou ideální," řekla Vojířová. Například andulky ale zvládají velké mrazy a klidně se v misce s vodou i koupají.

Zoo v zimě: Sloni vycházejí v poledne, otužilí plameňáci zvládnou i větší mrazy

Kvůli mrazům mají zvířata jiné stravování, chovatelé jim musí dávat méně ovoce a zeleniny. Přemrzlou mrkev nebo jablko jíst nemohou. "Zmrzlá zelenina do bachoru je průšvih, proto jsme k senu přidali granule," řekla Vojířová. Pracovníci zahrady jsou podle ní obětaví a na mráz si nestěžují. Dají si teplý čaj, kávu nebo polévku, aby se zahřáli, dodala.

Zoo Praha Gorilí mládě Mobi z pražské zoo oslavilo druhé narozeniny
Zoo Praha Pražská zoo opět nadělila zvířatům neprodané vánoční stromky
Zoo Brno Zoo Brno poprvé odchovala největšího holuba světa - korunáče Sclaterova

