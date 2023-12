Zvířata ve zlínské zoo čekají na Štědrý den dárky v podobě různých dobrot

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | ZOO Zlín Papoušci ara se mohou těšit na hrozny a oříšky.

Vánoční dárky v podobě různých dobrot dostanou na Štědrý den zvířata ve zlínské zoologické zahradě, sdělila mluvčí zahrady Romana Mikešová. Zoo bude na Štědrý den pro návštěvníky otevřená do 14:00, děti do 13 let budou mít vstup za symbolickou jednu korunu.

"Nosorožci, tapíři, žirafy a antilopy si pochutnají na mrkvi a červených jablkách, slůně Zyqarri, trojice slonic a sloní samec Jack kromě jablek výjimečně dostanou také banány a větší příděl suchého chleba, jejich oblíbené pochoutky. Papoušci ara se mohou těšit na hrozny a oříšky," uvedla mluvčí. Pro drobné opičky kotuly veverovité je připraveno tropické ovoce, oříšky, fíky a datle.

Speciální pamlsky čekají na obyvatele tropické haly. "Opičkám chvostanům bělolícím chovatelé na Štědrý den naservírují směs různých druhů müsli, oříšků, sušeného ovoce, speciálních piškotů a medu. Vydry obrovské dostanou žluté melouny, které využijí i ke hraní," uvedla Mikešová.

Klokani si pochutnají na mimořádném přídělu čerstvých větví stromů. V Zátoce rejnoků chovatelé dvacítce mořských rejnoků naservírují kromě tradičních krevet a olihní také chobotničky. "Naopak u lachtanů nebo tučňáků Humboldtových bude Štědrý den ve znamení tradičního krmení – pořádné porce mořských ryb," uvedla mluvčí.

Areál zahrady je svátečně vyzdobený, nechybějí světelné siluety slonů, tapírů, nosorožců, jaguára, lvů, žirafy, aligátora či tučňáků. "Návštěvníci mohou potěšit i naše zvířata a pod vánoční strom na nádvoří zámku Lešná položit dárek v podobě ovoce, zeleniny, ořechů nebo sušeného chleba," uvedla Mikešová.

Zahrada je otevřená každý den v roce. Od 25. prosince do 1. ledna bude otevřená do 17:00.

