Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Název krátkého filmu Bylo jednou jedno moře by mohl vyvolat dojem, že jde o pohádku. I to, že film je animovaný, tomu nahrává. Je to ale spíš film katastrofický.Film je reflexí toho, co v posledních desetiletích způsobilo vysychání Aralského moře. Prostřednictvím děje se divákům naskýtá pohled na důsledky lidské snahy plést se přírodě pod ruce. Krátký film Bylo jednou jedno moře má svou vlastní vypravěčskou kvalitu, která zachovává prvky krátkého filmu a nesklouzává k vysvětlování nebo věcnému podávání příčin a následků. Zároveň prostřednictvím zobrazených scén a rozhovorů vyvolává v divákovi řadu emocí, zejména těch nepříjemných. Svým způsobem jde o katastrofický film, ale zároveň si můžeme vybrat, zda se zaměříme na poselství, které zanechává, tedy na to, abychom podnikli kroky k ochraně životního prostředí a zabránili podobným ekologickým katastrofám, nebo na slepou uličku, do níž se obyvatelé Mujnaku postupně politickými rozhodnutími dostali. Pozoruhodnou stránkou filmu je animace. Je zkrátka jiná, než na jakou jsme možná zvyklí, což nás může vyvést z určité komfortní zóny, znejistit nás, nebo naopak něčím zaujmout. Je provedena velmi minimalisticky, bez častého používání sytých barev, většinou v černé a bílé barvě, s použitím modré barvy symbolizující vodu, a dále obrysů osob a předmětů pomocí různě silných čar. Animace místy přechází do umělecké formy, která zase může někomu skutečně vyhovovat, a tak se celých 16 minut sledování filmu stane i příjemným uměleckým zážitkem. Režisérka Joanna Kozuch vytvořila film na základě své vlastní několikaleté cesty k Aralskému moři. Některé postavy potkala osobně, o některých jen slyšela z vyprávění lidí, které potkala. Dokument otevírá emotivní pohled na jednu z největších ekologických katastrof v našich dějinách. A vybízí k zamyšlení, ať už nad osudem samotného Aralského moře a hrůz, které se mu v důsledku lidské činnosti staly, nebo o to, že pokud budeme v podobných činnostech pokračovat, zánik dalších jezer, moří a vod nemusí být tak daleko od nás v Asii, ale může být stále reálnější i v našem nejbližším okolí. Pokud o situaci Aralského moře nic nevíte, něco se dozvíte. Pokud už něco víte, možná vás bude zajímat především jiný formát, se kterým jste se v souvislosti s katastrofou vysychání Aralského moře možná neměli možnost setkat. Světlana, Gulšat, kapitán a Sergej. Příběhy obyvatel, kteří vzpomínají na minulost, kdy Aralské moře zářilo vodou, a touží po tom, aby se opět naplnilo, ve vás budou doznívat ještě dlouho po skončení filmu. Za svou jedinečnost získal film ocenění na festivalu Ekofilm 2022 a slovenskou cenu za nejlepší animovaný film Slunce v sieti. reklama Kristína Tomanková Autorka je studentkou Katedry environmentálních studií FSS MU v Brně.

