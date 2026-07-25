https://ekolist.cz/cz/kultura/clanky/the-second-fire-milostny-dopis-bajkalu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

The Second Fire: Milostný dopis Bajkalu

25.7.2026
Foto | Gabriela Bulišová a Mark Isaac / Galerie hlavního města Prahy
Galerie hlavního města Prahy představuje v GHMP Domě fotografie výstavu The Second Fire: Milostný dopis Bajkalu, jejímiž autory jsou Gabriela Bulišová a Mark Isaac. Výstava je veřejnosti přístupná do 16. srpna 2026.
 
Podle burjatské legendy vznikl Bajkal poté, co lidé zastavili oheň slovy „Bai, gal!“ – „Ohni, přestaň!“. Výstava tento motiv aktualizuje: dnes je jezero znovu ohroženo, tentokrát postupným oteplováním a klimatickou změnou.

Bajkal je nejstarší, biologicky nejrozmanitější a nejhlubší jezero na světě, které obsahuje více než 20 % světových zásob sladké vody. Prostřednictvím kombinace fotografie, vícekanálového videa a zvukových instalací autoři zkoumají jeho současný stav a proměny v kontextu environmentálních změn.

Projekt se však nezaměřuje výhradně na úpadek jezera, ale zdůrazňuje také jeho výjimečnou krásu, sílu a tajemství. „Doufáme, že tímto způsobem inspirujeme lidi k ochraně jezera – a k boji proti znečištění a změně klimatu všude na světě,“ uvedli Bulišová a Isaac.

Výstava vychází z dlouhodobého výzkumu autorů, který propojuje umělecký přístup s vědeckými daty. Součástí instalace jsou videoprojekce dokumentující různé podoby jezera i zvukové kompozice založené na klimatických a biologických datech. Jezero Bajkal čelí v současnosti řadě environmentálních problémů. Pobřežní oblasti jsou zatíženy důsledky masového turismu, nelegální výstavby a nedostatečného čištění odpadních vod. Tyto faktory přispívají k šíření toxických řas a úbytku organismů, které mají zásadní význam pro kvalitu vody.

„Výstava The Second Fire: Milostný dopis Bajkalu připomíná, že otázky ochrany přírody a klimatické změny dnes nelze vnímat jako okrajové téma, ale jako jeden z klíčových problémů současnosti. V GHMP dlouhodobě prezentujeme projekty, které reagují na aktuální společenské a environmentální problémy a hledají nové způsoby, jak o nich vést veřejnou debatu. Gabriela Bulišová a Mark Isaac ukazují, že prostřednictvím uměleckého výzkumu a velmi křehce vystavěné instalace je možné silně a zároveň nepateticky upozornit na reálné proměny světa a ukázat, že stejné problémy řešíme i na řadě míst v Česku či střední Evropě,” říká Helena Musilová, šéfkurátorka GHMP.

Foto | Gabriela Bulišová a Mark Isaac / Galerie hlavního města Prahy

Klimatické změny vedou v případě Bajkalu ke zvyšování teploty vody a zkracování období ledového pokryvu. Tyto změny mají dopad na celý ekosystém jezera, včetně endemických druhů rostlin a živočichů. Jedním z hlavních prvků výstavy je tříkanálová videoinstalace Svítání – den – soumrak, která pracuje s časovou perspektivou jezera – od jeho mytologického původu přes současnost až po možný budoucí vývoj.

Další část projektu tvoří zvukové kompozice Hlasy různonožců, které převádějí vědecká data o dopadech teplotních změn na drobné korýše do hudební podoby. Zvuková rovina tak rozšiřuje vizuální část instalace o další způsob interpretace environmentálních procesů. Jak uvádějí autoři projektu, jejich cílem je „propojit vědecké poznatky s vizuální zkušeností a zpřístupnit komplexní environmentální témata širšímu publiku“.

The Second Fire: Milostný dopis Bajkalu
19. 5. – 16. 8. 2026
Autoři: Gabriela Bulišová, Mark Isaac
Kurátorka za GHMP: Karla Dvořák Hlaváčková
Architektonické řešení: Pavel Mrkus
Grafické řešení: Pavel Tichoň

GHMP Dům fotografie
Revoluční 1006/5
110 00 Praha 1 – Staré Město

Otevřeno
út–ne 10–18 h
čt 10–20 h
Budova má bezbariérový přístup.

Pro aktuální informace k výstavě, doprovodným programům, komentovaným prohlídkám a edukačním aktivitám prosím navštivte: https://www.ghmp.cz/vystavy/the-second-fire-milostny-dopis-bajkalu.

Vstupenky jsou k zakoupení v síti GoOut nebo na pokladnách GHMP.

reklama
Jana Smrčková
Autorka je vedoucí Oddělení komunikace, programů a ediční činnosti.
tisknout poslat

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist