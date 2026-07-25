The Second Fire: Milostný dopis Bajkalu
Bajkal je nejstarší, biologicky nejrozmanitější a nejhlubší jezero na světě, které obsahuje více než 20 % světových zásob sladké vody. Prostřednictvím kombinace fotografie, vícekanálového videa a zvukových instalací autoři zkoumají jeho současný stav a proměny v kontextu environmentálních změn.
Projekt se však nezaměřuje výhradně na úpadek jezera, ale zdůrazňuje také jeho výjimečnou krásu, sílu a tajemství. „Doufáme, že tímto způsobem inspirujeme lidi k ochraně jezera – a k boji proti znečištění a změně klimatu všude na světě,“ uvedli Bulišová a Isaac.
Výstava vychází z dlouhodobého výzkumu autorů, který propojuje umělecký přístup s vědeckými daty. Součástí instalace jsou videoprojekce dokumentující různé podoby jezera i zvukové kompozice založené na klimatických a biologických datech. Jezero Bajkal čelí v současnosti řadě environmentálních problémů. Pobřežní oblasti jsou zatíženy důsledky masového turismu, nelegální výstavby a nedostatečného čištění odpadních vod. Tyto faktory přispívají k šíření toxických řas a úbytku organismů, které mají zásadní význam pro kvalitu vody.
„Výstava The Second Fire: Milostný dopis Bajkalu připomíná, že otázky ochrany přírody a klimatické změny dnes nelze vnímat jako okrajové téma, ale jako jeden z klíčových problémů současnosti. V GHMP dlouhodobě prezentujeme projekty, které reagují na aktuální společenské a environmentální problémy a hledají nové způsoby, jak o nich vést veřejnou debatu. Gabriela Bulišová a Mark Isaac ukazují, že prostřednictvím uměleckého výzkumu a velmi křehce vystavěné instalace je možné silně a zároveň nepateticky upozornit na reálné proměny světa a ukázat, že stejné problémy řešíme i na řadě míst v Česku či střední Evropě,” říká Helena Musilová, šéfkurátorka GHMP.
Klimatické změny vedou v případě Bajkalu ke zvyšování teploty vody a zkracování období ledového pokryvu. Tyto změny mají dopad na celý ekosystém jezera, včetně endemických druhů rostlin a živočichů. Jedním z hlavních prvků výstavy je tříkanálová videoinstalace Svítání – den – soumrak, která pracuje s časovou perspektivou jezera – od jeho mytologického původu přes současnost až po možný budoucí vývoj.
Další část projektu tvoří zvukové kompozice Hlasy různonožců, které převádějí vědecká data o dopadech teplotních změn na drobné korýše do hudební podoby. Zvuková rovina tak rozšiřuje vizuální část instalace o další způsob interpretace environmentálních procesů. Jak uvádějí autoři projektu, jejich cílem je „propojit vědecké poznatky s vizuální zkušeností a zpřístupnit komplexní environmentální témata širšímu publiku“.
The Second Fire: Milostný dopis Bajkalu
19. 5. – 16. 8. 2026
Autoři: Gabriela Bulišová, Mark Isaac
Kurátorka za GHMP: Karla Dvořák Hlaváčková
Architektonické řešení: Pavel Mrkus
Grafické řešení: Pavel Tichoň
GHMP Dům fotografie
Revoluční 1006/5
110 00 Praha 1 – Staré Město
Otevřeno
út–ne 10–18 h
čt 10–20 h
Budova má bezbariérový přístup.
Pro aktuální informace k výstavě, doprovodným programům, komentovaným prohlídkám a edukačním aktivitám prosím navštivte: https://www.ghmp.cz/vystavy/the-second-fire-milostny-dopis-bajkalu.
Vstupenky jsou k zakoupení v síti GoOut nebo na pokladnách GHMP.
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