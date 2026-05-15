AFP: Thajská policie zabavila čtvrt tuny pašované slonoviny, zadržela devět lidí
15.5.2026 17:45 (ČTK)
Slonovina.
Zabavená slonovina zahrnovala rozřezané kusy a úlomky klů, ale také hotové výrobky jako modlitební korálky, šperky nebo rukojeti nožů. Podle policie se překupníci zaměřovali především na zákazníky z Thajska a Vietnamu.
Zadrženým hrozí za obchodování s částmi chráněných živočichů až deset let odnětí svobody a pokuta ve výši v přepočtu téměř 637 000 korun.
Mezinárodní obchod se slonovinou je od roku 1990 oficiálně zakázán Úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy (CITES). Afričtí i asijští sloni jsou Mezinárodní unií ochrany přírody klasifikováni jako ohrožené druhy. Asijský slon je přitom thajským národním zvířetem.
