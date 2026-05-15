AFP: Thajská policie zabavila čtvrt tuny pašované slonoviny, zadržela devět lidí

15.5.2026 17:45 (ČTK)
Slonovina.
Licence | GNU Free Documentation License (Svobodná licence GNU pro dokumenty)
Foto | Stahlkocher"> / Wikimedia Commons
Thajské úřady zabavily 250 kilogramů z Afriky pašované slonoviny v odhadované hodnotě 300 000 dolarů (6,2 milionu korun). Pro thajskou policii jde o největší zabavenou zásilku za posledních deset let. Vyšetřovatelé zadrželi devět lidí, kteří slonovinu prodávali přes sociální síť Facebook, informovala agentura AFP. Thajsko dlouhodobě slouží jako významný tranzitní uzel pašeráků zvířat a souvisejícího zboží.
 
Série policejních zásahů se uskutečnila předminulý čtvrtek v sedmi thajských provinciích. Vyšetřování začalo, když jeden z policistů objevil soukromou facebookovou skupinu, která v Thajsku prodávala pašovanou slonovinu z afrických slonů. Do Asie zboží přiváželi z Afriky lodí. Případem se úřady zabývaly několik měsíců.

Zabavená slonovina zahrnovala rozřezané kusy a úlomky klů, ale také hotové výrobky jako modlitební korálky, šperky nebo rukojeti nožů. Podle policie se překupníci zaměřovali především na zákazníky z Thajska a Vietnamu.

Zadrženým hrozí za obchodování s částmi chráněných živočichů až deset let odnětí svobody a pokuta ve výši v přepočtu téměř 637 000 korun.

Mezinárodní obchod se slonovinou je od roku 1990 oficiálně zakázán Úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy (CITES). Afričtí i asijští sloni jsou Mezinárodní unií ochrany přírody klasifikováni jako ohrožené druhy. Asijský slon je přitom thajským národním zvířetem.

