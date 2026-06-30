Agrárníci: Vedra zhoršují kondici porostů, mohou snížit letošní sklizeň
Agrární analytik Petr Havel v důsledku vysokých teplot očekává pokles objemu sklizně v řádu procent. Pokles se bude lišit podle regionů a množství srážek, tvrdí. "Horké a suché počasí přišlo bohužel příliš brzy - to je největší problém. Kdyby se tak stalo o dva až tři týdny později, bylo by to pro zemědělce lepší," uvedl Havel.
Podle zemědělců by současné horko tolik nevadilo, pokud by v půdě bylo více vláhy. Podle Českého hydrometeorologického ústavu pršelo v součtu letošního března a dubna nejméně od roku 1961 a následné srážky podle zemědělců již nedokázaly deficit plně kompenzovat. "Následné horké počasí vodní deficit dále prohloubilo. Nepříznivé podmínky oslabují porosty a zvyšují jejich citlivost vůči dalším stresovým faktorům," podotkla mluvčí Agrární komory ČR Barbora Pánková. Sklizeň nicméně teprve začíná a hodnotit dopady je nyní předčasné, dodala.
Vysoké teploty způsobují komplikace i v produkci objemných krmiv pro hospodářská zvířata. "V těchto vedrech je obtížné při sklizni dosáhnout požadované kvality objemných krmiv," uvedl Trávníček. Podle Pánkové první letošní seče ukázaly, že v některých regionech výnosy objemných krmiv dosahovaly přibližně poloviny loňské úrovně. "Hrozí proto, že chovatelé budou muset nakupovat náhradní krmiva, což znamená další náklady," uvedla.
Teplotnímu stresu podléhají i hospodářská zvířata, která při tropických teplotách méně jedí a spotřebovávají více vody, řekl Trávníček. "V některých lokalitách, například u nás na Poběžovicku, vyschl potok a zvířatům musíme zajišťovat vodu cisternami. Tento trend pozorujeme na různých místech v Česku, kde dochází voda z podzemních vrtů," sdělil Trávníček.
Česko zažilo mimořádně horký poslední červnový víkend, který přepisoval rekordní hodnoty hlavně v Čechách. Uplynulý týden se navíc stal s průměrnou teplotu 25 stupňů nejteplejším týdnem od začátku měření na území ČR, konstatovali meteorologové. Z dlouhodobého výhledu počasí vyplývá, že nadprůměrné teploty potrvají v Česku až do poloviny července.
reklama