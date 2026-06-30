https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/agrarnici-vedra-zhorsuji-kondici-porostu-mohou-snizit-letosni-sklizen
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Agrárníci: Vedra zhoršují kondici porostů, mohou snížit letošní sklizeň

30.6.2026 18:28 (ČTK)
Diskuse: 1
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Frederick Lang Jr. / Flickr.com
Současné vysoké teploty zhoršují kondici porostů a mohou se promítnout v horší kvalitě i výši letošní sklizně. Zároveň komplikují produkci krmiv pro hospodářská zvířata. Na dotaz ČTK to uvedli agrárníci. Největším problémem podle nich je, že vedra přišla velmi brzy v začátcích sklizně a prohloubila nedostatek vody v krajině způsobený mírnou zimou a nedostatkem jarních srážek. Na hodnocení konkrétních dopadů je ale podle zemědělců ještě brzy, situace se bude lišit podle regionů i pěstovaných plodin.
 
"Současné vysoké teploty urychlují sklizeň. Rostliny začínají usychat, což má vliv na dozrávání zrn, především u ječmene. Může tak docházet ke zhoršení kvality i výnosu - vypadávání zrn a lámání klasů," řekl Tomáš Trávníček, ředitel pro strategii Verdi fondu farem.

Agrární analytik Petr Havel v důsledku vysokých teplot očekává pokles objemu sklizně v řádu procent. Pokles se bude lišit podle regionů a množství srážek, tvrdí. "Horké a suché počasí přišlo bohužel příliš brzy - to je největší problém. Kdyby se tak stalo o dva až tři týdny později, bylo by to pro zemědělce lepší," uvedl Havel.

Podle zemědělců by současné horko tolik nevadilo, pokud by v půdě bylo více vláhy. Podle Českého hydrometeorologického ústavu pršelo v součtu letošního března a dubna nejméně od roku 1961 a následné srážky podle zemědělců již nedokázaly deficit plně kompenzovat. "Následné horké počasí vodní deficit dále prohloubilo. Nepříznivé podmínky oslabují porosty a zvyšují jejich citlivost vůči dalším stresovým faktorům," podotkla mluvčí Agrární komory ČR Barbora Pánková. Sklizeň nicméně teprve začíná a hodnotit dopady je nyní předčasné, dodala.

Vysoké teploty způsobují komplikace i v produkci objemných krmiv pro hospodářská zvířata. "V těchto vedrech je obtížné při sklizni dosáhnout požadované kvality objemných krmiv," uvedl Trávníček. Podle Pánkové první letošní seče ukázaly, že v některých regionech výnosy objemných krmiv dosahovaly přibližně poloviny loňské úrovně. "Hrozí proto, že chovatelé budou muset nakupovat náhradní krmiva, což znamená další náklady," uvedla.

Teplotnímu stresu podléhají i hospodářská zvířata, která při tropických teplotách méně jedí a spotřebovávají více vody, řekl Trávníček. "V některých lokalitách, například u nás na Poběžovicku, vyschl potok a zvířatům musíme zajišťovat vodu cisternami. Tento trend pozorujeme na různých místech v Česku, kde dochází voda z podzemních vrtů," sdělil Trávníček.

Česko zažilo mimořádně horký poslední červnový víkend, který přepisoval rekordní hodnoty hlavně v Čechách. Uplynulý týden se navíc stal s průměrnou teplotu 25 stupňů nejteplejším týdnem od začátku měření na území ČR, konstatovali meteorologové. Z dlouhodobého výhledu počasí vyplývá, že nadprůměrné teploty potrvají v Česku až do poloviny července.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Odraz stromů na vodní ploše Foto: Depositphotos Sucho ohrožuje menší rybníky na Pardubicku, některé mohou v budoucnu zaniknout Globus a dolary Foto: Depositphotos Světová banka ruší cíl vyčlenit 45 procent úvěrů na klimatické projekty Dokesko Foto: Martin Mach Ondřej Ekolist.cz Biolog: Úhyn lesů a odvodnění dělá z krajiny poušť, ubývá zemědělská půda

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

pp

pavel peregrin

30.6.2026 20:11
Tohle už jsou zbytečné články.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist