Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Společnost přátel Jeseníků, z.s. Erozní rýha po intenzivní čerstvé těžbě vedoucí na zelené turistické stezce na svahu Koberštejna. Ekologičtí aktivisté kritizují Správu Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jeseníky, že dosud nevydala nové výjimky pro kácení kůrovcových stromů na řadě chráněných oblastí v Jeseníkách, kde tak nyní lesníci těží kůrovcem napadené stromy bez stanovených pravidel. "Zatímco kůrovcová sezóna je v plném proudu, Správa CHKO zřejmě spí nebo toleruje porušování zákona o ochraně přírody," řekl ČTK předseda Společnosti přátel Jeseníků Ondřej Bačík. Podle Správy CHKO Jeseníky se vlastníci kůrovcem napadených lesů snaží dodržovat dříve stanovená pravidla.Bačík tvrdí, že rozlehlá oblast horských lesů na území přísně chráněné druhé zóny CHKO v oblasti Staré hory, Koberštejna a Předního Jestřábí až po hranici rezervace Rejvíz je bez vydané výjimky plošně odlesňována s využitím těžké techniky. Výjimku loni vydala Správa CHKO Jeseníky, avšak po odvolání ekologických aktivistů ji letos v květnu zrušilo ministerstvo životního prostředí. "Správa CHKO od začátku roku nebyla schopna vydat výjimky s novými pravidly pro kácení kůrovcových stromů na řadě chráněných lokalitách a umožňuje tak stav jakéhosi bezpráví a ničení chráněného území. Zejména se jedná o oblast Koberštejna. Jsme svědky velmi závažné situace a odpovědnost za to nese vedení Správy CHKO Jeseníky, které ve své klíčové roli bohužel selhalo," uvedl Bačík. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Společnost přátel Jeseníků, z.s. Vytěženého a chemicky asanované dřevo na lesní cestě pod Koberštejnem. CHKO Jeseníky spadá pod Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. Její mluvčí Karolína Šůlová dnes ČTK řekla, že pro kůrovcem nejvíce zasažené oblasti Správa CHKO rozhodnutí o výjimce opětovně vydala, další rozhodnutí se finalizují. "Na území první a druhé zóny CHKO na kůrovcovou kalamitou nejpostiženějších lesních správách byla zahájena kontrola. Při šetření v terénu je možno zaznamenat, že na velké části postižených ploch se vlastníci snaží držet pravidel nastavených v původních rozhodnutích. To se týká především množství ponechaného dříví," uvedla. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Společnost přátel Jeseníků, z.s. Rezavé smrky napadené kůrovcem. Situace v lesích v okolí Koberštejna a Staré hory se podle Bačíka už zcela vymkla kontrole. Bačík upozornil, že na území jsou tisíce uschlých kůrovcových stromů, jejichž asanace se nestihla provést včas. "Masivní těžby vytváří holiny. Zelená turistická značka vedoucí na zříceninu hradu Koberštejn se proměnila ve velkou erozní rýhu. Pokácené dřevo se asanuje toxickými chemickými postřiky," upozornil. Ekologové a správci lesů se dlouhodobě neshodnou na tom, zda je nutné kvůli kůrovcové kalamitě kácet stromy i v jesenických rezervacích. Ekologové a někteří odborníci tvrdí, že tyto lesy lze díky jejich značné schopnosti obnovy bez obav ponechat vlastnímu osudu. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

