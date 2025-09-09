https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/albert-stahuje-zalobu-na-spolek-obraz-spor-ma-po-priznani-omluvy-za-vyrizeny
Albert stahuje žalobu na spolek Obraz, spor má po přiznání omluvy za vyřízený

9.9.2025 01:01 (ČTK)
Řetězec Albert stahuje žalobu na spolek obránců zvířat Obraz podanou kvůli kampani, ve které spolek poukazoval na špatné podmínky chovu kuřat, která Albert odebírá. ČTK o tom informoval mluvčí řetězce Jiří Mareček. Městský soud v Praze v půlce srpna nepravomocně rozhodl, že se Obraz musí omluvit. Albert tím považuje spor za vyřízený a nechce vést další právní bitvy, uvedl Mareček. Spolek stažení vítá, problém s kuřaty ale podle spolku přetrvává.
 
"Soudní řízení jsme využili jako legitimní a ústavně garantovaný prostředek, jak se v právním státě domáhat ochrany dobré pověsti a značky. Soud nám dal za pravdu a hnutí Obraz se dle rozhodnutí soudu musí omluvit za šíření nepravdivých informací. Po kladném rozhodnutí soudu jsme se rozhodli žalobu stáhnout," uvedl Mareček.

Řetězec podal žalobu v reakci na kampaň spolku. Obraz v kampani uváděl, že řetězec nabízí kuřata z těch nejkrutějších chovů, kde žijí namačkaná na promáčené podestýlce plné výkalů. Často se podle obránců nemohou dostat k vodě a potravě, mají bolestivé popáleniny na nohou a na břiše a trpí řadou nemocí.

Albert nicméně tvrdí, že Obraz manipulativně vydával kuřata z českých farem za Albertova kuřata, přestože společnost žádné farmy ani živočišnou výrobu nevlastní. Následně i soud konstatoval, že Albert není chovatelem drůbeže a nemůže ovlivnit podmínky jejího chovu. V soudním řízení zároveň nebylo prokázáno, že by kuřecí maso prodáváno řetězcem nesplňovalo zákonné požadavky na zdravotní nezávadnost nebo pocházelo z chovů porušujících právní předpisy.

Albert v žalobě požadoval omluvu a odstranění lživých tvrzení z webových stránek, plakátů i letáků. Soud přiznal omluvu, spolek ale nemusí odstraňovat zveřejněné záběry z chovů. Albert nicméně žalobu stáhl dříve, než rozsudek nabyl pravomocnosti a než se spolek stihl omluvit. Řetězci podle Marečka postačí, že soud omluvu přiznal.

"Pokud se Albert rozhodl vzdát tuto nesmyslnou žalobu, lze to jen uvítat. Problém tím ale vyřešen není. I přes protest zákazníků a široké veřejnosti Albertova kuřata nadále trpí v podmínkách, které Albert na západě již dávno neakceptuje. Jsme ale připraveni s Albertem obnovit jednání a společně hledat cestu ke skutečné nápravě," uvedl ve vyjádření pro ČTK předseda spolku Marek Voršilka.

Řetězec přitom podle svých slov bere životní pohodu zvířat velmi vážně, má například vlastní značku pomalu rostoucí drůbeže z chovů s prodlouženou dobou výkrmu a potvrdil svůj závazek přestat prodávat klecová vejce do konce roku 2025.

Spolek kampaň zahájil loni v březnu. Vycházel v ní z videí pořízených údajně z chovů firmy Rabbit Trhový Štěpánov. Obraz v kampani mimo jiné poukazoval na to, že Albert v Belgii a Nizozemsku prodává kuřata odchovaná v lepších podmínkách. Po české pobočce požaduje, aby přijala závazek, že v budoucnu bude odebírat kuřata z chovů s lepšími podmínkami. Na spolek podala s Albertem žalobu i společnost Rabbit Trhový Štěpánov, v její části soud žalobu zamítl.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
