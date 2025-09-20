Ttřicítka lidí dnes v centru Prahy protestovala proti vykořisťování zvířat
Lidé podle nich denně vykořisťují desítky miliard zvířat denně, protože mají pocit, že zvířata existují pro ně. "Toto vede k poptávce, který způsobuje vykořisťování zvířat - nákup "živočišných produktů", nákup kosmetiky testované na zvířatech, návštěvy zoo a podobně," uvedli organizátoři. Řešením je podle nich nepohlížení na zvířata jako na prostředky a tedy veganství.
V srpnu v Praze za ochranu a práva zvířat demonstrovaly desítky lidí, cílem průvodu bylo poukázat na nesouhlas s utrpením, které lidé působí zvířatům, zejména těm hospodářským. Účastníci chtěli upozornit na mnoho podob utrpení od zanedbávání základní péče až po kruté praktiky, jež jsou podle nich součástí velkochovů. Uvedli tehdy také, že hospodářská zvířata trpí nejvíce, protože jsou často vnímána pouze jako prostředek k produkci masa, mléka nebo vajec, nikoli jako cítící bytosti.
reklama