https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ttricitka-lidi-dnes-v-centru-prahy-protestovala-proti-vykoristovani-zvirat
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Ttřicítka lidí dnes v centru Prahy protestovala proti vykořisťování zvířat

20.9.2025 13:40 | PRAHA (ČTK)
Diskuse: 1
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Přibližně třicet lidí dnes v centru Prahy protestovalo proti vykořisťování zvířat a vyzývalo k veganství. Šest z účastníků akce, kterou na Václavském náměstí pořádala organizace Animal Save Česko, leželo při protestu na zemi v kartonových krabicích, byli polití červenou barvou a zakrytí folií. Instalace měla podle organizátorů upozornit na využívání zvířat pro lidské pohodlí a ukázat, jak by vypadalo podobné zacházení, pokud by mu byli vystaveni lidé.
 
Protest doplňovalo promítání záběrů zacházení se zvířaty pro získání masa, mléka či dalších produktů. Někteří aktivisté drželi transparenty s nápisy "Nedívej se jinam", "Chuť není víc než život" nebo "Zastavme toto násilí". Účastníci protestu také oslovovali kolemjdoucí, kterými byli převážně turisté, debatovali s nimi a vyzývali k veganství.

Lidé podle nich denně vykořisťují desítky miliard zvířat denně, protože mají pocit, že zvířata existují pro ně. "Toto vede k poptávce, který způsobuje vykořisťování zvířat - nákup "živočišných produktů", nákup kosmetiky testované na zvířatech, návštěvy zoo a podobně," uvedli organizátoři. Řešením je podle nich nepohlížení na zvířata jako na prostředky a tedy veganství.

V srpnu v Praze za ochranu a práva zvířat demonstrovaly desítky lidí, cílem průvodu bylo poukázat na nesouhlas s utrpením, které lidé působí zvířatům, zejména těm hospodářským. Účastníci chtěli upozornit na mnoho podob utrpení od zanedbávání základní péče až po kruté praktiky, jež jsou podle nich součástí velkochovů. Uvedli tehdy také, že hospodářská zvířata trpí nejvíce, protože jsou často vnímána pouze jako prostředek k produkci masa, mléka nebo vajec, nikoli jako cítící bytosti.

Všechny komentáře (1)
Jan Šimůnek

20.9.2025 20:00
Už v 80. letech bylo prokázáno, že veganství snižuje IQ (z důvodu nedostatku některých aminokyselin). U dospělých je tento stav +- vratný (= na racionální výživě se jejich mozek +- vzpamatuje), u dětí, zejména delší dobu takto krmených, jde o nevratné poškození mozku, které se fixuje jeho vývojem.
Pražská EVVOluce

