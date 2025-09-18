https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/veterinari-odhalili-v-zooparku-ve-zvoli-kde-utekl-lev-poruseni-legislativy
Veterináři odhalili v zooparku ve Zvoli, kde utekl lev, porušení legislativy

18.9.2025 22:50 | ZVOLE (ČTK)
Státní veterinární správa odhalila v zooparku ve Zvoli u Prahy, kde policisté minulý měsíc zastřelili lva na útěku, porušení legislativy. Kontrola ale zatím není u konce, tak nelze sdělit víc podrobností, řekl ČTK zástupce mluvčího veterinární správy Petr Majer. Případ se stal 9. srpna.
 
Lev se podle všeho podhrabal a utekl z klece. Následně se pohyboval po pozemku a zranil ošetřovatele. Policisté zvíře zastřelili, podle Generální inspekce bezpečnostních sborů nespáchali trestný čin. Případ kriminalisté prověřují jako možné podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, za který by majiteli hrozily až dva roky vězení.

Veterináři 20. srpna do zooparku přijeli na kontrolu. Zatím z ní nevzešel žádný závěr, protože majitel musí ještě doplnit některé dokumenty. Teprve poté bude možné věc uzavřít a podle jejího výsledku případně podat podnět na obec. "V rámci kontroly byla zjištěna určitá porušení legislativy. Kontrola ale ještě není u konce, tak zatím nemůžeme prozrazovat detaily," uvedl Majer.

Zoopark ve Zvoli funguje tři roky bez řádného povolení. Nedávný útěk lva nebyl prvním incidentem. Například v roce 2018 se policisté zabývali útěkem pumy. Zvíře uprchlo z areálu a po dvou dnech se ho podařilo odchytit. O rok dříve ze zooparku uteklo mládě pumy, lidé jej našli ve Vraném nad Vltavou. Sedmiměsíční zvíře bylo uspáno a odvezl si ho majitel.

reklama
 
