Veterináři odhalili v zooparku ve Zvoli, kde utekl lev, porušení legislativy
18.9.2025 22:50 | ZVOLE (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | pcarrick777 / pixabay.com
Veterináři 20. srpna do zooparku přijeli na kontrolu. Zatím z ní nevzešel žádný závěr, protože majitel musí ještě doplnit některé dokumenty. Teprve poté bude možné věc uzavřít a podle jejího výsledku případně podat podnět na obec. "V rámci kontroly byla zjištěna určitá porušení legislativy. Kontrola ale ještě není u konce, tak zatím nemůžeme prozrazovat detaily," uvedl Majer.
Zoopark ve Zvoli funguje tři roky bez řádného povolení. Nedávný útěk lva nebyl prvním incidentem. Například v roce 2018 se policisté zabývali útěkem pumy. Zvíře uprchlo z areálu a po dvou dnech se ho podařilo odchytit. O rok dříve ze zooparku uteklo mládě pumy, lidé jej našli ve Vraném nad Vltavou. Sedmiměsíční zvíře bylo uspáno a odvezl si ho majitel.
